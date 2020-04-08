Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман

На 95-м году жизни скончалась британская актриса Хонор Блэкман, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер», сообщает газета The Guardian.

R.I.P. Honor Blackman, Pussy Galore in Goldfinger 1964 with Sean Connery as MI6 Agent James Bond. Greatly missed. pic.twitter.com/mku9IX4ZpL — Masquerade (@Masquerade2376) April 6, 2020

По словам родственников актрисы, она скончалась от естественных причин в окружении семьи в собственном доме в городе Льюис графства Сассекс.

«Она была не только обожаемой матерью и бабушкой, но и невероятно талантливой актрисой. Она сочетала в себе все качества: ум и красоту, талант и упорство. Безумно жаль, что мир потерял такого человека», — говорится в сообщении родных актрисы.

За свою более чем 70-летнюю актерскую карьеру Хонор Блэкман снялась в 60 фильмах и сериалах. Среди них, помимо фильма «Голдфингер» (1964), такие картины как «Так долго на ярмарке» (1950), «Зелёный дикий камыш» (1951), «Пятна крови на Луне» (1952), «Гибель „Титаника“» (1958), «Мистер Питкин в тылу врага» (1959), «Ясон и аргонавты» (1963), «Шалако» (1968), «Битва за Рим» (1968), «Мумия: Принц Египта» (1998), «Дневник Бриджет Джонс» (2001) и «Быть Стэнли Кубриком» (2005).

Также Блэкман участвовала в телесериалах «Коломбо», «Доктор Кто», «Поднятая рука» и «Улица Коронации». В 2002 году Блэкман была присуждена специальная премия BAFTA за участие в телесериале «Мстители» (1962).

Источник