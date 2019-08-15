Удобство использования программы для учета кафе

Специальная программа для учета в кафе – удобный сервис, который позволяет автоматизировать различные процессы. Сейчас такие системы – не новшество, а необходимость. Они помогают повысить конкурентоспособность бизнеса., наладить систему контроля и учета.

Преимущества программы

Возможность получения динамического анализа и сравнения различных показателей (скидки, выручка, цены на блюда и прочее). Благодаря установленной автоматизированной системе можно не только просматривать эти показатели, но и сравнивать их в разные периоды времени; Визуальное предоставление всех данных. Статистика выдается в виде диаграмм, значительно облегчает восприятие всей информации, особенно если показателей очень много; Удобный интерфейс и программно-техническая адаптируемость. Чтобы войти в систему, подойдет любой компьютер, телефон, планшет. Плагины постоянно обновляются. Интерфейс интуитивно понятный, поэтому можно легко разобраться; Контроль за сотрудниками кафе. Есть возможность получать информацию о количестве клиентов, которых обслуживают, о времени, которое работники проводят за работой, об их зарплатах; ведение бухгалтерии. Система полностью автоматизирована. Всегда можно посмотреть отчеты за любой период времени – как по продажам, так и по работе сотрудников.

Благодаря использованию такого программного обеспечения можно постоянно держать руку на пульсе бизнес-процессов в кафе.

Для каких сфер предусмотрена автоматизация

Благодаря используемому программному обеспечению каждый этап обслуживания клиентов автоматизируется. Система облегчает работу по следующим направлениям:

зал и касса. Прием заказов будет осуществляться намного быстрее, так как меню теперь будет представлено визуально и по разделам;

склад. Можно проверять остатки по каждому продукту, осуществлять инвентаризацию, смотреть поступление новых товаров;

программа лояльности. Предусмотрены дисконтные карты и ведется учет по каждой из них. Есть возможность ввести время, когда действуют скидки, а также ввод различных акций, бонусных систем и прочего.

Благодаря такой программе удается правильно организовать контроль над всеми процессами, которые проходят в кафе. В одном софте соединяются учет по кухне, складам, залу и пр. Установка такого программного обеспечения упрощает жизнь и руководителей кафе, и его сотрудников.