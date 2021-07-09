Удобное онлайн-бронирование спортивных площадок в Украине

Сервис https://palms.app позволяет быстро найти и забронировать спортивные площадки, клубы, тренировки. Занятия спортом входят в нашу привычную жизнь. Многие взрослые деловые люди уже не представляют свои будни без энергозатратной тренировки по теннису или размеренного занятия в бассейне или с инструктором по йоге. Поиск и подбор спортивного клуба для многих становится проблемой. Посетите страницу https://palms.app/ru-ua , чтобы узнать обо всех основных и сопутствующих услугах, выбрать клуб, оформить бронирование.

На специализированном сайте представлена актуальная информация о спортивных площадках, теннисных кортах, ледовых аренах, других спортивных зонах. Здесь есть график работы, предлагаемые услуги. На странице https://palms.app/ru-ua/clubs/kyiv/khokkei вы можете забронировать каток или целую ледовую арену для проведения тренировок или соревнований по хоккею. Это удобно, потому что система автоматически предлагает все доступные площадки, отслеживает свободные даты.

Как работает сервис

Вся информация, представленная на сайте, достоверная, актуальная, ее регулярно проверяют и обновляют. Оформляя бронирование в онлайн-режиме, вы получаете гарантии, что в обозначенное время вас уже будут ждать в клубе или на корте. Никаких проблем, накладок не возникает.

Изначально сервис Palms создавался для любителей большого тенниса, здесь были созданы условия для бронирования кортов. Но со временем сфера деятельности была расширена. Теперь здесь можно записаться на индивидуальную или групповую тренировку в спортивный клуб, тренажерный зал, найти преподавателя по танцам, инструктора йоги.

Преимущества сервиса очевидны:

расширенная география бронирования – выбрав нужный город Украины, вы можете забронировать тренировку или площадку по всей стране;

множество видов спорта на выбор;

возможность бесплатной отмены бронирования в течение определенного времени после оформления заявки;

актуальная контактная информация о каждом клубе;

удобное мобильное приложение с расширенным функционалом.

Оформление брони

Сведения о бронировании вносят в единую базу, доступ к которой есть и у представителей выбранной спортивной площадки. Вероятность того, что бронирование будет продублировано несколькими клиентами на одно время, исключена. Для согласования деталей вы всегда можете связаться с администратором клуба, чтобы задать свои вопросы.