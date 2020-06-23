Ученые: Трудное детство «откладывается» в генах

Сообщество, в котором растет ребенок, может повлиять на его здоровье на долгие годы вперед, сообщает Meddaily со ссылкой на Medical Express.

Согласно проведенному исследованию, участниками которого стали 2 тысячи детей, родившихся в Англии и Уэльсе и достигших 18-летнего возраста, молодые люди, выросшие в неблагополучных условиях, демонстрируют характерные отличия в эпигеноме — белках и химических соединениях, которые регулируют активность генов.

Различия были выявлены в генах, ранее уже связанных с хроническим воспалением, воздействием табачного дыма, загрязнением атмосферного воздуха и раком легких.

Ученые отмечают, что изменения в их регулировании могут подвергать людей риску ухудшения здоровья в зрелом возрасте. Более того, эпигенетические различия сохранялись даже после учета социально-экономических условий в семьях и наблюдались у молодых людей, которые не курили или не демонстрировали признаков сильного воспаления.

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