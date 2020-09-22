Ученые предлагают строить жилища на Марсе из смеси марсианского грунта и полимеров на основе вырабатываемого насекомыми хитина

Группа исследователей предлагает использовать один из самых распространенных на Земле органических полимеров для строительства жилищ на Марсе.

Материал, называемый хитином, вырабатывается в процессе обмена веществ у большинства биологических организмов — он составляет основную часть клеточных стенок грибов, панцирей насекомых и рыбьей чешуи.

Команда ученых, возглавляемая Хавьером Фернандесом из Сингапурского университета технологии и дизайна, попыталась создать новый материал, объединив волокна, сделанные из хитина, с минеральным материалом, имитирующим марсианский грунт.

Добавление хитина

Используя только базовые инструменты и простую химию, ученые смогли создать гаечный ключ и уменьшенную модель марсианского жилища, как подробно описано в статье, опубликованной на прошлой неделе в журнале PLoS ONE.

«Работая с простыми химическими веществами, подходящими для создания первых марсианских поселений, мы создали марсианский биолит, используя хитозан, полученный из оболочки членистоногих путем обработки их гидроксидом натрия, компонентом, который можно получать на Марсе путем электролитического гидролиза», — пишут ученые в своей статье.

Как бетон

В двух словах: полученный материал имеет свойства «как у бетона, но при этом он намного легче», сказал Фернандес в интервью CNN. «Это очень легкий стройматериал».

«У нас есть способы создавать инструменты, строить производственные здания — от 3D-печати до литья пресс-форм с использованием всего лишь одного материала», — добавил он.

По словам Фернандеса, вдохновленные творениями природы технологии могут определить «новую парадигму в производстве, позволяющую делать то, что недостижимо для синтетических аналогов».

Он утверждает, что эти технологии «являются ключевыми не только для нашего устойчивого выживания на Земле, но и для обеспечения одного из следующих крупнейших достижений человечества: нашего превращения в межпланетный вид».

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