Учёные назвали способы существенно снизить риск деменции

Специалисты выделили факторы, способствующие развитию слабоумия

Учёные из Университетского колледжа Лондона перечислили основные причины развития деменции и рассказали о методах профилактики. Результаты работы опубликовал журнал Lancet.

По итогам аналогичного исследования, проводившегося в 2017 году, специалисты выделили девять факторов, способствующих развитию слабоумия:

низкий уровень образования;

повышенное давление;

нарушения слуха;

курение;

ожирение;

депрессия;

недостаток физической активности;

диабет;

недостаток общения.

Теперь же к ним добавили ещё три причины:

чрезмерное употребление алкоголя;

травматические повреждения мозга;

загрязненный воздух.

По словам учёных, развитие деменции можно избежать, если соблюдать следующие рекомендации:

поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба;

не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости;

воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное;

выбирать более экологически чистые места для проживания;

избегать травм головы;

снизить потребление алкоголя;

часто гулять и в меру нагружать себя физически;

сбросить вес.

В статье отмечается, что соблюдение этих советов может снизить угрозу развития заболевания на 40%.

Также учёные обратили внимание, что пандемия создала особые трудности для людей с деменцией. Многие из них просто не могут соблюдать дистанцию в силу неспособности осознать суть этого правила. Помимо этого, нехватка общения, с которой они сталкиваются в условиях самоизоляции или карантина, также может способствовать ухудшению их состояния.

Виктория Стаценко

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