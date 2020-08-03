Учёные назвали способы существенно снизить риск деменции

Специалисты выделили факторы, способствующие развитию слабоумия

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Учёные из Университетского колледжа Лондона перечислили основные причины развития деменции и рассказали о методах профилактики. Результаты работы опубликовал журнал Lancet.

По итогам аналогичного исследования, проводившегося в 2017 году, специалисты выделили девять факторов, способствующих развитию слабоумия:

  • низкий уровень образования;
  • повышенное давление;
  • нарушения слуха;
  • курение;
  • ожирение;
  • депрессия;
  • недостаток физической активности;
  • диабет;
  • недостаток общения.

Теперь же к ним добавили ещё три причины:

  • чрезмерное употребление алкоголя;
  • травматические повреждения мозга;
  • загрязненный воздух.

По словам учёных, развитие деменции можно избежать, если соблюдать следующие рекомендации:

  • поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба;
  • не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости;
  • воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное;
  • выбирать более экологически чистые места для проживания;
  • избегать травм головы;
  • снизить потребление алкоголя;
  • часто гулять и в меру нагружать себя физически;
  • сбросить вес.

В статье отмечается, что соблюдение этих советов может снизить угрозу развития заболевания на 40%.

Также учёные обратили внимание, что пандемия создала особые трудности для людей с деменцией. Многие из них просто не могут соблюдать дистанцию в силу неспособности осознать суть этого правила. Помимо этого, нехватка общения, с которой они сталкиваются в условиях самоизоляции или карантина, также может способствовать ухудшению их состояния.

Виктория Стаценко
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