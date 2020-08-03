Учёные назвали способы существенно снизить риск деменции
Специалисты выделили факторы, способствующие развитию слабоумия
Учёные из Университетского колледжа Лондона перечислили основные причины развития деменции и рассказали о методах профилактики. Результаты работы опубликовал журнал Lancet.
По итогам аналогичного исследования, проводившегося в 2017 году, специалисты выделили девять факторов, способствующих развитию слабоумия:
- низкий уровень образования;
- повышенное давление;
- нарушения слуха;
- курение;
- ожирение;
- депрессия;
- недостаток физической активности;
- диабет;
- недостаток общения.
Теперь же к ним добавили ещё три причины:
- чрезмерное употребление алкоголя;
- травматические повреждения мозга;
- загрязненный воздух.
По словам учёных, развитие деменции можно избежать, если соблюдать следующие рекомендации:
- поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба;
- не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости;
- воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное;
- выбирать более экологически чистые места для проживания;
- избегать травм головы;
- снизить потребление алкоголя;
- часто гулять и в меру нагружать себя физически;
- сбросить вес.
В статье отмечается, что соблюдение этих советов может снизить угрозу развития заболевания на 40%.
Также учёные обратили внимание, что пандемия создала особые трудности для людей с деменцией. Многие из них просто не могут соблюдать дистанцию в силу неспособности осознать суть этого правила. Помимо этого, нехватка общения, с которой они сталкиваются в условиях самоизоляции или карантина, также может способствовать ухудшению их состояния.
Виктория Стаценко
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