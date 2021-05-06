Ученые назвали самые агрессивные породы собак

Как показало исследование 23 различных пород собак, наиболее агрессивными являются менее крупные и более взрослые собаки, а также кобели, передает Daily Mail.

“Некоторые породы также более склонны к агрессивному поведению, чем другие – причем наиболее агрессивными из всех пород являются длинношерстные колли. Напротив, лабрадоры и золотистые ретриверы, которых любят за их покладистый и мягкий характер, были признаны учеными наименее агрессивными породами”, – говорится в статье.

“Ученые из Университета Хельсинки провели исследование более 9 тыс. собак 23 пород. Были выявлены характеристики собак, которые влияют на их склонность к агрессивному поведению по отношению к людям. Было обнаружено, что маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и большого размера, но из-за их размера они часто не воспринимаются как угрозу, и поэтому их плохое поведение остается без внимания”, – пишет издание.

“Исследование, опубликованное в Scientific Reports, также показало, что кобели более агрессивны, чем суки, и кастрация не оказывает на это никакого влияния. Также исследователи обнаружили, что опыт владельца собаки влияет на вероятность развития у питомца агрессивного поведения, причем первые собаки начинающих владельцев домашних животных с большей вероятностью будут вести себя агрессивно”.

“Кроме того, исследование показало, что собаки, которые проводят время в компании других собак, ведут себя менее агрессивно, чем те, которые живут без других собак в доме. И все же порода собаки – это фактор, влияющий на агрессивное поведение больше, чем любая другая переменная, за исключением пожилого возраста”, – указывает газета.

“В нашем наборе данных самыми агрессивными породами стали длинношерстный колли, пудель (карликовый, миниатюрный и средний) и цвергшнауцер”, – говорит профессор Ханнес Лохи из Университета Хельсинки. В ходе предыдущих исследований у длинношерстных колли была выявлена пугливость, в то время как у двух других упомянутых пород было обнаружено агрессивное поведение по отношению к незнакомым людям.

“Как и ожидалось, на другом полюсе оказались популярные породы лабрадор-ретривер и золотистый ретривер. Люди, которые рассматривают возможность завести собаку, должны ознакомиться с вводной информацией и потребностями породы (…) “, – указал профессор Лохи.

Сравнивая длинношерстного колли с лабрадором, наименее и наиболее агрессивные породы, исследователи обнаружили, что первые в 5,44 раза более склонны к агрессии. “У обычных семейных собак агрессивное поведение часто нежелательно, в то время как от некоторых собак с официальными обязанностями ожидают способности к агрессивности, – подчеркивает доктор-исследователь Салла Миккола из Университета Хельсинки. – В то же время агрессивность может быть вызвана проблемами со здоровьем, например, хронической болью”.

“Собачья пугливость тесно связана с агрессивным поведением, при этом пугливые собаки во много раз чаще ведут себя агрессивно. Более того, собаки старшего возраста вели себя агрессивнее, чем молодые. Одной из потенциальных причин этого может быть боль, вызванная болезнью”, – констатирует газета. (…)

Издание приводит список, в котором породы собак ранжируются по степени агрессивности. Он включает только 23 породы и не является исчерпывающим, говорится в публикации. Например, в него не попали такие известные породы, как ротвейлеры, доберманы и британские бульдоги.

Какие породы собак самые агрессивные?

Длинношерстный колли Миниатюрный пудель. Цвергшнауцер Немецкая овчарка. Испанская водяная собака Лаготто Китайская хохлатая Немецкий средний шпиц Котон-де-тулеар Пшеничный терьер прочее Вельш-корги пемброк Керн-терьер Бордер-колли Финский лаппхунд Чихуахуа Короткошерстный колли Джек-рассел-терьер Стаффордширский бультерьер Шелти Лопарская оленегонная собака Золотистый ретривер Лабрадор-ретривер

Джо Пинкстоун | Daily Mail

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