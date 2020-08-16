Ученые назвали первые симптомы рака кишечника

Если в фекалиях присутствует кровь, а из заднего прохода наблюдается кровотечение, необходимо немедленно обратиться к врачу, так как это первые и основные признаки рака кишечника. Об этом сообщают медики из благотворительной организации в Великобритании, пишет The Sun.

Еще один тревожный признак — частота испражнений. Также на онкологию могут указывать потеря веса без очевидных на то причин, боль в животе и/или спине, уплотнения на животе и усталость. По словам ученых, из-за кровотечений в кишечнике снижается уровень эритроцитов, что, в свою очередь, вызывает анемию.

Медики из той же организации опросили 1073 человека с онкологическими заболеваниями кишечника. 30% больных признались, что при появлении упомянутых симптомов откладывали посещение врача как минимум на три месяца, потеряв драгоценное время.

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