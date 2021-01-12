Учёные нашли в Африке двух карликовых жирафов, у которых из-за коротких ног нет шансов на потомство

Учёные наткнулись в Уганде и Намибии на двух карликовых жирафов. Оба молодых самца похожи на сородичей, однако с их пропорциями что-то не так: укорочены ноги, а у одного из них ещё и шея.

There are dwarf #giraffes now (that is, exhibiting skeletal dysplasia). Don’t be fooled by the leading image in some news articles (which show baby giraffes!)… this is legit. Article discusses new paper in BMC Research Notes… https://t.co/VE7fL7ktdR pic.twitter.com/7r1ltPmvlw — Darren Naish (@TetZoo) January 9, 2021

В статье для журнала BMC Research Notes сообщается, что необычная анатомия, вероятно, вызвана дисплазией скелета, которая часто встречается у животных в неволе, а вот в дикой природе — редко. Несмотря на то что Гимли и Найджелу (так назвали коротышек) удалось дожить до годовалого возраста, неизвестно, живы ли они сейчас. В любом случае шансов на счастливую жизнь и передачу своих генов у них нет — эти жирафы не смогут спариться с самками из-за низкого роста.

Коротконогий жираф Гимли, названный в честь гнома из книги Джона Толкина «Властелин колец», впервые повстречался учёным зимой 2015 года. Тогда он еще был детенышем. Позднее исследователи замечали его в конце 2016-го и начале 2017 года.

В мае 2018-го на частном ранчо в Намибии был обнаружен еще один самец жирафа с укороченными ногами. Владелец ранчо сообщил исследователям, что особь по прозвищу Найджел появилась на свет в 2014 году. В отличие от Гимли, Найджел относится к другому подвиду, в следующий раз авторы встретились с ним уже в 2020 году.

По словам авторов, странные пропорции двух жирафов, скорее всего, объясняются дисплазией скелета — то есть нарушениями его развития в эмбриональный период. Точные причины этого состояния у Гимли и Найджела могут быть разными, поскольку их пропорции, в первую очередь длина шеи, заметно отличаются.

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