Учёные нашли в Африке двух карликовых жирафов, у которых из-за коротких ног нет шансов на потомство

Учёные наткнулись в Уганде и Намибии на двух карликовых жирафов. Оба молодых самца похожи на сородичей, однако с их пропорциями что-то не так: укорочены ноги, а у одного из них ещё и шея.

В статье для журнала BMC Research Notes сообщается, что необычная анатомия, вероятно, вызвана дисплазией скелета, которая часто встречается у животных в неволе, а вот в дикой природе — редко. Несмотря на то что Гимли и Найджелу (так назвали коротышек) удалось дожить до годовалого возраста, неизвестно, живы ли они сейчас. В любом случае шансов на счастливую жизнь и передачу своих генов у них нет — эти жирафы не смогут спариться с самками из-за низкого роста.

Коротконогий жираф Гимли, названный в честь гнома из книги Джона Толкина «Властелин колец», впервые повстречался учёным зимой 2015 года. Тогда он еще был детенышем. Позднее исследователи замечали его в конце 2016-го и начале 2017 года.

В мае 2018-го на частном ранчо в Намибии был обнаружен еще один самец жирафа с укороченными ногами. Владелец ранчо сообщил исследователям, что особь по прозвищу Найджел появилась на свет в 2014 году. В отличие от Гимли, Найджел относится к другому подвиду, в следующий раз авторы встретились с ним уже в 2020 году.

По словам авторов, странные пропорции двух жирафов, скорее всего, объясняются дисплазией скелета — то есть нарушениями его развития в эмбриональный период. Точные причины этого состояния у Гимли и Найджела могут быть разными, поскольку их пропорции, в первую очередь длина шеи, заметно отличаются.

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