Учёные нашли в Африке двух карликовых жирафов, у которых из-за коротких ног нет шансов на потомство

Учёные наткнулись в Уганде и Намибии на двух карликовых жирафов. Оба молодых самца похожи на сородичей, однако с их пропорциями что-то не так: укорочены ноги, а у одного из них ещё и шея.

There are dwarf #giraffes now (that is, exhibiting skeletal dysplasia). Don’t be fooled by the leading image in some news articles (which show baby giraffes!)… this is legit. Article discusses new paper in BMC Research Notes… https://t.co/VE7fL7ktdR pic.twitter.com/7r1ltPmvlw

— Darren Naish (@TetZoo) January 9, 2021