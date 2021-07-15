Ученые нашли овощ, который защитит от рака простаты

Употребление всего 67 граммов моркови в день снижает риск рака простаты. К такому выводу пришли ученые, научная работа опубликована в National Center for Biotechnology Information.

Специалисты объясняют: морковь богата антиоксидантами, которые могут нейтрализовать действие свободных радикалов, вызывающих повреждение клеток, воспаление и рак. Позитивный эффект может быть связан с биодоступностью двух каротиноидов — α-каротина и β-каротина — обладающих высокой антиоксидантной активностью. Антиоксиданты модулируют окислительный стресс. Высокий уровень окислительного стресса связан высокой скоростью воспаления и несколькими хроническими заболеваниями, такими как рак.

Кроме того, выяснили ученые, употребление в пищу моркови также может играть важную роль в профилактике рака желудка, толстой кишки, предстательной железы, легких и лейкемии.

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