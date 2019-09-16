Ученые выяснили, почему люди с возрастом толстеют и что с этим делать

Ученые из шведского Каролинского института вплотную занялись вопросом о том, почему с возрастом люди полнеют и можно ли с этим что-нибудь поделать.

Они изучили рацион, поведение и другие характеристики у 54 мужчин и женщин на протяжении 13 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале “Природа” (Nature).

Выяснилось, что у всех испытуемых, вне зависимости от того, набрали они вес или потеряли его, на протяжении этого периода замедлился процесс обмена липидов – жиров и жироподобных веществ.

Проще говоря, с возрастом жиры хуже расщепляются и усваиваются в организме, а посему накапливаются, способствуя увеличению веса. Суточная норма жиров, необходимая человеку – 70-80 граммов, однако в наше время люди поглощают их в гораздо больших количествах.

В молодости, пока обмен липидов работает как надо, это еще полбеды, хотя тоже не способствует здоровью, но когда этот обмен замедляется, настает пора всерьез задуматься об образе жизни.

Иными словами, согласно выводам ученых, с возрастом наш вес неизбежно увеличится в среднем на 20%, если мы будем есть столько же, сколько раньше, и заниматься физкультурой столько же, сколько раньше. То есть человек, который весил 80 кг, по мере замедления липидного обмена при том же образе жизни доберется до 100 кг.

Поэтому чтобы бороться с прибавлением в весе по мере старения, имеются два способа. Первый – есть меньше, чем раньше, особенно жирной пищи. Таким образом в организм будет поступать меньше жиров, и замедленный липидный обмен будет компенсироваться уменьшенным объемом липидов, подлежащих расщеплению, усвоению и выводу.

Второй способ – более интенсивно заниматься физкультурой и вообще физической активностью. Это ускорит липидный обмен, а следовательно, “жировые отложения” будут расти не столь быстро, как в случае неизменного образа жизни.

Ученые испытывают оптимизм – это открытие позволяет по-новому взглянуть на набор веса по мере старения и вырабатывать средства с учетом новых сведений.

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