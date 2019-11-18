Ученые: Секс улучшает память

Регулярные занятия сексом улучшают женскую память. К такому выводу пришли канадские ученые, пишет oane.ws.

Они провели эксперимент с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет. Всем было предложено пройти стандартные тесты на память, в том числе и связанные с запоминанием лиц людей и абстрактных слов. Выяснилось, что те женщины, которые регулярно занимаются сексом, лучше других запоминают абстрактные слова.

По словам ученых, здоровый секс стимулирует работу той области головного мозга, которая отвечает за эмоции и память. Во время полового акта вырабатывается больше нервных клеток, которые благотворно влияют на мнемонические процессы.

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