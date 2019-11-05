Ученые рассказали, почему ночники вредны для здоровья

Исследователи в Японии рассказали о том, по какой причине ночники могут оказывать вред здоровью людей. По их словам, присутствие в помещение даже незначительного источника света во время сна может спровоцировать возникновение заболеваний, вплоть до смертельных.

Исследователи пронаблюдали за жизнью и здоровьем добровольцев. Наблюдения проводились в течении 3 лет. В рамках эксперимента над спящими людьми ставили включенную лампу, свет которой направляли к потолку. В рамках исследований удалось обнаружить связь между присутствием света во время сна и развитием атеросклероза.

По словам одного из авторов исследования, свет, проникающий сквозь закрытые веки, приводит к снижению уровня мелатонина, который известен как «гормон ночи». В таком случае происходит нарушение работы всего организма. В связи с этим не рекомендуется использовать ночники, и исключать любые источники света в спальной комнате.

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