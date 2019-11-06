Ученые рассказали о вреде планшетов для интеллекта детей

Дети, которые по многу часов проводят у телевизора или за компьютером и планшетом, рискуют ухудшить свои когнитивные способности. К такому выводу пришли по итогам исследования американские специалисты.

Как пишет журнал JAMA Pediatrics, врачи Детской больницы Цинциннати наблюдали за 27 девочками и 20 мальчиками в возрасте от трех до пяти лет. Ученые сделали снимки их мозга с помощью МРТ и провели тесты.

Выяснилось, что те дети, которые хуже всего могли выражать свои мысли и запоминать новые слова, больше остальных общались в видеочатах или смотрели мультфильмы. Как пояснили эксперты, это связано с нарушением целостности белого вещества мозга. Оно имеет большое значение для формирования миелиновой оболочки нейронов, необходимой при передаче нервных импульсов.

Академия педиатрии США рекомендует до полутора лет вообще не давать ребенку в руки планшет, а детям от двух до пяти лет разрешать проводить перед экраном не больше часа в сутки.

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