Ученые рассчитали безопасную ежедневную дозу кофе

Максимальное количество чашек для человека равно шести.

Ученые из Университета южной Австралии пришли к выводу, что употребление более шести чашек кофе в день может привести к проблемам со здоровьем. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 22%.

По словам исследователей, кофеин в больших количествах поднимает артериальное давление, делает человека более нервным, повышает нагрузку на сердце и увеличивает риск инсульта и инфаркта.

При этом умеренное потребление кофе положительно влияет на организм, отметили специалисты.

Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, передает Focus Online.

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