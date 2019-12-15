Ученые раскрыли простой способ избавиться от бессонницы

Бессонницей страдает 30% взрослого населения планеты. Она возникает по разным причинам, и как выяснили специалисты Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете, одна из них – употребление продуктов с повышенным содержанием рафинированных углеводов.

Ученые отмечают, что бессонницу, как правило лечат затратными по времени психотерапевтическими методами, либо дорогостоящими лекарствам, вызывающими массу побочных эффектов, в то время, как достаточно ограничить в рационе употребление сахара, белого хлеба и риса, и сон нормализуется.

Как поясняют ученые, эти продукты повышают уровень сахара в крови, при этом организм выделяет большое количество инсулина, чтобы его понизить. Этот процесс сопровождается выбросом гормонов – адреналина и кортизола, оказывающих возбуждающий эффект и вызывающих нарушение сна.

Специалисты посоветовали ограничить в рационе количество сахара и сдобы, и включить в него овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.

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