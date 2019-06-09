Учёные работают над созданием супервакцины, обеспечивающей полную иммунизацию одним уколом

Число доступных детских прививок в последние десятилетия росло экспоненциально, и это вызывает множество споров.

Продолжающий расти список детских вакцин, их побочных эффектов и токсичных вспомогательных препаратов вызывает обеспокоенность родителей, которые не хотят слепо доверять фармацевтической индустрии, имеющей своей главной целью прибыль.

Многим хотелось бы вернуться к тем шести-семи уколам, которые получали их дедушки и бабушки, но исследователи уже работают над ещё более грозным для здоровья продуктом — мультивакциной в одном уколе с пожизненным действием.

Пока что на повестке дня вакцина от гриппа, один укол которой действует всю жизнь. Повсеместное распространение такой вакцины ожидается уже через два года. Работа ведётся в рамках проекта «Вакцинация человека», в сотрудничестве с медицинскими центрами, а также с фармацевтическими компаниями, такими как GlaxoSmithKline и Pfizer.

Что интересно, руководитель проекта по созданию супер-вакцины Тоби Коллман признаёт, что «исследователи знают, что вакцины работают, но не знают — как».

Вакцины против гриппа недолговечны, потому что вирус постоянно мутирует. Но, хотя специалисты до сих пор не получили надёжной ежегодной прививки против гриппа и не понимают, как действуют вакцины и в чём причина вызываемых ими побочных эффектов, они поставили целью создать такую прививку, которая будет действовать пожизненно.

Комментарии читателей показывают, что они считают всё это весьма проблематичным.

Мы знаем о множестве возможных отрицательных последствий «тройной» вакцины MMR (против кори, паротита и краснухи), и у нас возникает резонный вопрос — так ли уж хороша идея объединять несколько вакцин.

Большинство людей высказываются против такой прививки:

«Мне нужно долговременное здоровье, а не возможная краткосрочная выгода».

«Это сумасшествие! Почему целью сделано удобство, а не здоровье?».

«Абсолютно неприемлемо. Долгосрочные последствия для здоровья детей неизвестны. Мои дети не будут подопытными кроликами».

«Одна супервакцина против всего — и множество супер-отрицательных последствий впридачу!»

«Разве это этично? Или научно обосновано? Это насилие над иммунной системой».

«Это пугает. Все вакцины в одном уколе? Пока что они и по отдельности не совсем работают».

Источник