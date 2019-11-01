Учёные объяснили гениальность картин Поллока

Физики из Брауновского университета (США) в журнале PLos One раскрыли секрет творчества известного американского экспрессиониста Джексона Поллока. По их словам, художник разбирался в физических законах, управляющих движениями краски, попадающей на холст, поэтому на его полотнах были только идеально ровные линии без крупных клякс.

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«Оказалось, что Поллок подсознательно понимал, как возникают зоны так называемой спиральной нестабильности внутри потока краски, и избегал их появления, двигая руку достаточно быстро и удерживая ее на небольшой высоте от холста, — пояснил профессор физики из Брауновского университета Роберто Зенит. — Можно сказать, что художники иногда становятся знатоками гидромеханики, даже если они не осознают этого».

Картины Поллока хорошо известны публике благодаря уникальному стилю творчества: часто он не использовал кистей, рисуя с помощью пролитой на холст краски, из которой формировались тонкие линии, абстрактные узоры и большие пятна. Нередко для своих работ Джексон выбирал обычную бытовую эмаль и другие материалы, непривычные для его современников.

Роберто Зенит вместе с коллегами изучил видеозаписи, на которых запечатлен процесс творчества живописца. Учёные обратили внимание на то, что тонкая струйка краски, которую Поллок лил на холст, не заплеталась и не образовывала кляксы, когда попадала на будущую картину. По словам Зенита, многие вязкие жидкости становятся нестабильными, когда падают с большой высоты, изгибаются и формируют спирали, кляксы и завитки из-за изменения давления внутри струи. Такие структуры, похожие на хвост свиньи или крючкообразную спираль, можно встретить в повседневной жизни, если мазать варенье или мёд на хлеб или наливать масло на сковородку. Художник, в свою очередь, действовал настолько быстро, что обусловленные законами физики узоры так и не успевали появиться.

Сделав это открытие, исследователи смогли повторить технику Поллока и определить признаки, по которым можно отличить его картины от подделок. Также физики ответили на один из главных вопросов, связанных с творчеством живописца, доказав, что все кляксы, найденные на его картинах, сделаны специально, а не случайно. Зенит считает, что этот факт будет полезен искусствоведам, каталогизирующим работы художника и изучающим технику его работы.

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