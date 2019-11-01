Учёные объяснили гениальность картин Поллока

Физики из Брауновского университета (США) в журнале PLos One раскрыли секрет творчества известного американского экспрессиониста Джексона Поллока. По их словам, художник разбирался в физических законах, управляющих движениями краски, попадающей на холст, поэтому на его полотнах были только идеально ровные линии без крупных клякс.

«Оказалось, что Поллок подсознательно понимал, как возникают зоны так называемой спиральной нестабильности внутри потока краски, и избегал их появления, двигая руку достаточно быстро и удерживая ее на небольшой высоте от холста, — пояснил профессор физики из Брауновского университета Роберто Зенит. — Можно сказать, что художники иногда становятся знатоками гидромеханики, даже если они не осознают этого».

Картины Поллока хорошо известны публике благодаря уникальному стилю творчества: часто он не использовал кистей, рисуя с помощью пролитой на холст краски, из которой формировались тонкие линии, абстрактные узоры и большие пятна. Нередко для своих работ Джексон выбирал обычную бытовую эмаль и другие материалы, непривычные для его современников.

Роберто Зенит вместе с коллегами изучил видеозаписи, на которых запечатлен процесс творчества живописца. Учёные обратили внимание на то, что тонкая струйка краски, которую Поллок лил на холст, не заплеталась и не образовывала кляксы, когда попадала на будущую картину. По словам Зенита, многие вязкие жидкости становятся нестабильными, когда падают с большой высоты, изгибаются и формируют спирали, кляксы и завитки из-за изменения давления внутри струи. Такие структуры, похожие на хвост свиньи или крючкообразную спираль, можно встретить в повседневной жизни, если мазать варенье или мёд на хлеб или наливать масло на сковородку. Художник, в свою очередь, действовал настолько быстро, что обусловленные законами физики узоры так и не успевали появиться.

Сделав это открытие, исследователи смогли повторить технику Поллока и определить признаки, по которым можно отличить его картины от подделок. Также физики ответили на один из главных вопросов, связанных с творчеством живописца, доказав, что все кляксы, найденные на его картинах, сделаны специально, а не случайно. Зенит считает, что этот факт будет полезен искусствоведам, каталогизирующим работы художника и изучающим технику его работы.

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