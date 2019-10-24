Ученые обнаружили средство против рака и старения

Белок GDF11 был известен и раньше, но его роль не была до конца ясной, последние опыты во Франции доказали, что он активно предотвращает многие заболевания.

Французские ученые из Института Пастера обнаружили, что содержащийся в крови молодых организмов белок GDF11 помогает бороться со старением и защитить организм от рака. Результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Научная группа провела несколько экспериментов на мышах. Специалисты выяснили, что GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний. Кроме того, инъекции белка старым грызунам приводили к восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усилению нейрогенеза, передает РИА Новости.

«Эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических заболеваний, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания», — считает профессор Пьер-Мари Льедо.

В последние годы было доказано, что ограничение калорий (снижение потребления калорий на 20-30% при сохранении качества питания) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, одновременно увеличивая выработку новых нейронов в головном мозге.

До недавнего времени о роли GDF11 велись дискуссии, поскольку механизм его действия не был ясен.

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