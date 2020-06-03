Ученые: Чтобы похудеть, надо спать голышом

Чтобы сбросить вес, надо спать без одежды. К такому выводу пришли ученые из Национального института здоровья в США, пишет Change.

По словам специалистов, сон голышом положительно влияет на процессы метаболизма — человек без одежды тратит энергию на обогрев тела, при этом во время сна данный процесс еще активнее, ускоряется обмен веществ, и белый жир замещается бурым. В результате люди худеют быстрее, считают ученые из США.

Они подтвердили свои выводы экспериментальным путем. Специалисты провели исследование с участием добровольцев, которых попросили спать без одежды в течение нескольких дней, а сами «мониторили» происходящие в их телах процессы. Оказалось, что сон голышом ускорял метаболизм на 10%, и за период эксперимента участники худели быстрее.

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