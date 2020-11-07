Уборка офисов после ремонта: работа, где нет места непрофессионализму

Долгожданное окончание ремонтных работ в офисе вызывает у сотрудников смешанные чувства. С одной стороны, радует возможность выйти на работу в обновленное помещение, где все сориентировано на удобство и безопасность персонала. Но перспектива провести несколько дней за утомительной уборкой мусора и мытьем поверхностей изрядно портит настроение. Если шеф прислушивается к мнению подчиненных, ему стоит предложить воспользоваться услугами профессиональной клининговой компании. Фирменное оборудование, широкий арсенал эффективных и безопасных моющих средств, опыт и компетентность сотрудников – все это гарантирует, что уборка офиса после ремонта:

будет завершена в сжатые сроки;

обеспечит идеальную очистку всех поверхностей от пыли и грязи;

позволит рассчитывать на экономию средств компании-заказчика;

не выступит причиной порчи дорогостоящей отделки;

будет началом длительного взаимовыгодного сотрудничества, основным содержанием которого станет ежедневная уборка офисных помещений силами профессионалов.

Основные мероприятия, которые подразумевает клининг после ремонта

Если строители и отделочники не позаботились об уборке помещения после завершения работ, оно представляет собой печальное зрелище. Пятна краски и обломки отделочных материалов, слой пыли и неприятный запах – все это необходимо как можно скорее убрать, чтобы подготовить офисное пространство к открытию. В зависимости от характера ремонта и дизайна помещения в перечень предстоящих работ клинеров входят:

удаление и вывоз всего строительного мусора;

мытье поверхностей стен и пола;

очистка от пыли скульптурных элементов;

мытье радиаторов и видимых участков трубопровода;

натирка паркета;

мойка окон изнутри и снаружи помещения;

клининг и дезинфекция санузла;

химчистка и дезинсекция ковровых покрытий.

Перечисленные мероприятия требуют времени и могут стать причиной переноса открытия офиса на неопределенный срок. Но если воспользоваться помощью профессионалов, намеченные работы удастся завершить в течение двух или трех дней.

Где заказать профессиональный клининг после ремонта офиса?

Если нужно быстро привести помещение в идеальный порядок, оптимальным решением будет тщательная уборка офисов от компании Легис Клининг в Москве. Благодаря ориентированности на интересы заказчика ее сотрудники гарантируют:

своевременное начало работ;

использование только фирменных инструментов и безопасных расходных материалов;

добросовестный подход к выполнению намеченных мероприятий;

бережное отношение к имуществу клиента;

адекватный уровень цен.

Служба профессионального клининга сделает все необходимое, чтобы новый офис сохранил привлекательный вид после завершения ремонта, а также неизменно радовал сотрудников удобством и благоприятной обстановкой.