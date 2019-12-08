Uber: компания в день получает восемь жалоб на сексуальные домогательства

Сервис автомобильных перевозок Uber впервые опубликовал отчет о безопасности поездок в США. 84-страничный отчет содержит результаты анализа различных инцидентов, происходивших с клиентами и водителями компании в США в 2017-2018 годах. Согласно документу, компания в день получает восемь жалоб на сексуальные домогательства.

За два года компания получила 5981 сообщение о сексуальных домогательствах. Среди них — 464 заявления об изнасиловании и 587 заявлений о попытке изнасилования. В отчете Uber сказано, что изнасилования происходили в одном случае из пяти миллионов поездок, а попытки изнасилования — в одном случае из четырех миллионов поездок.

Также отмечается, что изнасилованиям подвергались и клиенты компании, и водители. Примерно в 92% случаев жертвами были клиенты, примерно в 7% случаев — водители. Чаще всего жертвами становились женщины (89%), еще около 8% — мужчины, а менее 1% были «определены как гендерные меньшинства».

Всего за 2017-2018 год водители Uber совершили 2,3 млрд поездок в США. В результате дорожных аварий погибли 107 человек. Еще 17 человек умерли из-за нападений. Почти треть несчастных случаев со смертельным исходом была связана с пешеходами. В компании подчеркнули, что более 99,9% всех поездок закончились благополучно.

Транспортное управление Лондона в 2017 году отозвало у Uber лицензию на работу из-за беспокойства по поводу безопасности пассажиров. Но после этого Uber продолжал работать в британской столице по временной лицензии, срок действия которой истек 25 ноября. Власти Лондона отказались выдать Uber новую лицензию.

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