У оптимистов более здоровый, долгий и глубокий сон

Более 3500 человек в возрасте от 32 до 51 года были включены в выборку исследования, предпринятого группой ученых из университета Иллинойса под руководством профессора Розальбы Эрнандес. Результаты опроса варьировались от шести баллов (самый низкий уровень оптимизма) до тридцати (самый высокий уровень).

Участники опроса отвечали на вопросы о качестве своего сна дважды с интервалом в пять лет. Они оценивали общее качество и продолжительность сна на протяжении предыдущего месяца. Опрос включал также оценку симптомов бессонницы, проблем с засыпанием и количества часов полноценного сна в среднем за ночь.

Одна подгруппа участников была привлечена к вспомогательному исследованию в Чикаго. Ее участники носили приборы, предназначенные для мониторинга активности на протяжении трех дней подряд, включая два выходных и одну ночь между ними. Этот эксперимент проводился с ними дважды с интервалом в один год.

Мониторы собирали данные о продолжительности сна, его глубине и уровне ажитации, то есть возбужденности, во время сна. Эрнандес и ее коллеги обнаружили, что каждое повышение среднеквадратичного отклонения, стандартного расстояния между точками на графике уровня оптимизма, соответствовало 78-процентному повышению вероятности полноценного здорового сна.

Аналогичным образом, люди с наиболее высокими показателями оптимизма чаще сообщали о том, что полностью восстановили свои силы после 6-9 часов сна. Вероятность отсутствия каких бы то ни было симптомов бессонницы, а также дневной утомляемости и сонливости у этой категории участников была на 74 процента выше по сравнению с контрольной группой.

Источник