У некоторых людей есть гены, которые передают по наследству привычку вставать очень рано

Есть люди, которые привыкли просыпаться рано утром, где-то между 4 и 5 часами утра – и им совсем не хочется поваляться в постели лишние десять минут в выходной день. Несмотря на то, что они чувствуют себя немного сонными в вечерние часы, они успешно справляются со всеми делами в течение своего рабочего времени с 9 до 17. Согласно данным нового исследования, недавно опубликованным в журнале Sleep, такие уникумы встречаются не так редко, как можно подумать – просто у них есть определенные гены, ответственные за их привычки, связанные со сном.

Руководитель данного исследования доктор Луи Птачек из Калифорнийского университета в Сан-Франциско занимается исследованием генетики циркадных ритмов — 24-часовых циклов, которые управляют целым рядом процессов в организме, например, когда человек начинает испытывать чувство усталости или голода. В 1999 году Птачек впервые узнал о 29 представителях трех разных семей, у которых была странная привычка вставать очень рано естественным образом. Но его недавнее исследование показывает, что люди с такими необычными циркадными ритмами, заставляющими их рано вставать, встречаются чаще, чем он думал.

Основываясь на данных своих последних работ, ученый оценивает, что один человек из трехсот может иметь генетические маркеры «продвинутой фазы сна» (АSP), что означает, что он по своей натуре очень ранний «жаворонок». По его мнению, один из 475 человек имеет передаваемую по наследству фазу продвинутого сна (FASP), что означает, что гены ASP работают в разных поколениях.

«Как видно из материалов исследования, привычка просыпаться очень рано у некоторых «жаворонков», как правило, является семейной», — говорит Птачек.

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