Ученые: У кареглазых выше риск стать алкоголиками

Набольший риск стать алкоголиком у обладателя карих глаз. К такому выводу пришли ученые из США, пишет esoreiter.ru.

Специалисты провели исследование и обнаружили, что у людей с карими глазами быстрее возникает интоксикация организма от горячительных напитков. Из-за повышенного содержания меланина в радужке глаз, кареглазые поглощают свет быстрее и чаще оказываются в депрессивном состоянии.

Кроме того, люди с темными глазами имеют низкий болевой порог, обнаружили ученые. К примеру, они наблюдали за родами нескольких десятков женщин и выяснили, что у обладательниц светлых глаз процесс протекал быстрее и легче.

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