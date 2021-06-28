Тушёная говяжья грудинка в апельсиновом соусе

Говяжья грудинка (брискет) в течение ночи маринуется в смеси апельсинового сока, китайской приправы «Пять специй», острого соуса и других пряностей, а затем томится в духовке вместе с корнеплодами (морковью, пастернаком, луком-пореем), пока не станет нежной, сочной и ароматной. Подавайте, нарезав тонкими ломтиками, с овощами и соусом из той же кастрюли.

Время: 4 час. 20 мин.

Сложность: легко

Порций: 4

Ингредиенты к рецепту:

1 говяжья грудинка весом 2 кг., слегка обрежьте жир

1 банка (1,5 ст.) замороженного концентрата апельсинового сока, разморозьте

1 банка (170 гр.) томатной пасты

1/4 ст. острой горчицы

1/4 ст. острого азиатского соуса чили (например, сирача)

1/4 ст. плотно уложенного тёмно-коричневого сахара

7 см. корня имбиря, очистите и крупно порубите

8 зубчиков чеснока

1 ст. л. приправы «Пять специй»

1 ст. л. растительного масла

1 большой лук, крупно порубленный

4 лука-порея, только белые части, нарезанные на куски

4 моркови, нарезанные на куски

4 пастернака, нарезанных на куски

4 ст. слабосолёного куриного бульона

Нарезанный зелёный лук, для подачи

Приготовление блюда по рецепту:

Взбейте в кухонном комбайне 1/4 ст. концентрата апельсинового сока, томатную пасту, горчицу, соус чили, сахар, имбирь, чеснок и приправу «Пять специй» до получения однородной массы. Посыпьте говяжью грудинку солью и чёрным перцем и натрите пастой из специй. Положите в пластиковый пакет на зиплоке и поставьте в холодильник на ночь.

Разогрейте духовку до 220°С.

В большой жаропрочной кастрюле на среднем огне нагрейте растительное масло. Обжарьте грудинку до золотистой корочки, примерно по 7 минут с каждой стороны, затем переложите на тарелку. В той же кастрюле обжарьте лук, пока он не станет прозрачным, примерно 5 минут. Добавьте лук-порей, морковь и пастернак, посолите и поперчите по вкусу и жарьте ещё примерно 8 минут.

Добавьте оставшийся 1 и 1/4 ст. концентрата апельсинового сока и бульон, соскабливая со дна кастрюли прилипшие кусочки. Добавьте грудинку и доведите до кипения.

Накройте кастрюлю крышкой, поставьте в духовку и тушите 1 час.

Затем убавьте температуру духовки до 160°С и продолжайте тушить, пока мясо не станет мягким, ещё 2 часа. Переложите грудинку на разделочную доску. Снимите жир с поверхности соуса, затем верните кастрюлю в духовку, пока соус немного не загустеет, примерно на 30 минут.

Нарежьте мясо и подавайте с соусом и овощами. Посыпьте зелёным луком.

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