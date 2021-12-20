Трудоустройство в Польше: отзывы о работе сиделкой, на складах и фабриках

Как свидетельствуют многочисленные отзывы о работе в Польше, популярными в 2021 году остаются вакансии на фабриках, заводах, складах. Польские работодатели предлагают женщинам, мужчинам и семейным парам разные должности. Компания предоставляет свежую и актуальную информацию о возможности трудоустройства, отзывы о работе в Польше 2021 году. Работодатели хотят иметь постоянных сотрудников, поэтому способствуют оформлению мигрантами визы, помогают в получении документов.

Работа на кондитерской фабрике: особенности и отзывы

Кондитеры – профессионалы легко находят предложения в Варшаве, Кракове, Познани и других городах. Есть возможность устроиться на производство, в кафе или рестораны, частные кондитерские, булочные или пекарни. Отзывы о работе в Польше на кондитерской фабрике свидетельствуют, что работников принимают на должности и без особых умений. Так требуются сотрудники:

на упаковку продукции;

на сортировочное производство;

на маркировку;

рабочими конвейера;

для подсобных помещений, уборщики.

Трудовой день на большинстве предприятий 8-10 часов, сотрудники обеспечиваются спецодеждой. Если нет опыта – оплата труда от 8 злотых в час, есть шанс повышения зарплаты ежемесячно по результатам труда. Опытные работники получают более 20 злотых в час. Отзывы о работе в Польше на кондитерской фабрике подтверждают, что во многих городах есть вакансии для женщин, семейных пар. Работодатели стараются соблюдать оговоренные в договорах условия:

Смены длятся с 6 утра до 6 вечера и, наоборот, с 18.00 вечера до утра. Зарплата от 2300 тыс. злотых в месяц. Обязательны премии, сверхурочные оплачиваются отдельно. На фабрике питание бесплатное, как правило, одноразовое. Жилье предприятие предлагает в хостелах, рядом с работой, в общежитиях или возможно съемное жилье. Предлагаются варианты бесплатного размещения или небольшая оплата коммунальных услуг — 200 злотых в месяц.

Такая работа требует внимательности, ответственности, дисциплины и аккуратности.

Трудоустройство на складах в Польше: отзывы сотрудников

Всем складам на территории страны всегда нужны работники. Такие предприятия работают с брендовой одеждой или секонд-хендом. Рабочие обязанности на складах в основном автоматизированы, поэтому от сотрудников, работающих здесь нужно:

внимательность;

сосредоточенность;

аккуратность;

ответственность.

Работа оплачивается достаточно хорошо, можно заработать от 500 до 3 000 злотых в месяц.

Отзывы о работе на складе одежды в Польше подтверждают, что условия приемлемые, удобно семейным парам. Не требуется знание языка, но для продвижения и повышения зарплаты желательно им владеть.

Работа сиделкой за границей в Польше

Рынок труда по уходу за нетрудоспособными ежегодно требует медперсонала. Выделяется два направления:

профессиональная помощь медработника: капельницы, инъекции, массажи, перевязки;

уход за нетрудоспособными в быту: гигиенические процедуры, кормление, прогулки и другое.

Многим пациентам нужно помочь по хозяйству. Иногда должность сиделки может включать покупку продуктов, стирку, уборку, готовку. Приветствуется умение поддержать разговор. Отзывы о работе сиделкой за границей говорят об определенных требованиях к соискателям:

Возраст работницы от 18 до 55. Работодатели предпочитают молодых, энергичных, но с опытом в уходе и ведении хозяйства. Опыт и образование. Наличие медподготовки, навыков по уходу за старыми и немощными людьми приветствуется. Владение языком. Хотя бы на элементарном уровне, поскольку это упростит процесс общения с пациентом. Возможно освоение в процессе работы.

Официальная работа в Польше дает возможность повысить свой бюджет, получить опыт, изучить язык на практике.