Трудоустройство в городах Польши: Краков, Вроцлав

После вступления в Евросоюз у поляков появилась возможность работать в Западной Европе, а в собственной стране образовался дефицит кадров во многих сферах. Трудоустройство в Польше привлекательно для иностранцев, особенно выходцев из восточной Европы. Польские работодатели охотно берут на работу украинцев на квалифицированные места и рабочие профессии. Особенно много вакантных должностей в больших городах. Работа в Кракове – перспективные предложения не только для мужчин. Компания «Работа за границей от Андрея Марисюка» поможет трудоустроиться тем категориям граждан, которым интересна работа в Кракове для женщин.

Чем привлекателен Краков соискателям

Деловой и культурный центр Польши, в котором много предприятий, хорошо развита сфера услуг, туризма, промышленности. В городе открыто много представительств международных корпораций. Эти показатели ежегодно увеличивают спрос на специалистов разных отраслей. Работа в Кракове без посредников предполагает размещение своего резюме на польском и английском языках на сайте поиска работы или адресация его работодателям. Можно делать это на порталах компаний или обратившись в кадровые агентства. Находясь уже непосредственно в городе, стоит посетить предполагаемые места работы.

Больше всего от недостатка кадров страдают предприятия, где не нужны специальные знания, образование. Им требуются рабочие руки. Работа женщинам в Кракове возможна в таких отраслях:

сфера обслуживания – горничные, официантки, уборщицы, кассиры, визажисты, массажисты, посудомойки;

по уходу за детьми, больными, пожилыми людьми – няни, сиделки, опекуны;

фабрики, заводы: швейные, кондитерские, производства косметики, парфюмерии, бытовой химии;

сезонная работа на полях, в садах, лесу, в теплицах, на складах.

Работа женщинам за границей дает возможность не только заработать, но и получить новые навыки, улучшить знания языка.

Особенности трудоустройства во Вроцлаве

Официальная работа, достойная зарплата, высокий уровень жизни – этим привлекает украинских мигрантов польский город Вроцлав. Один из старейших, он имеет свою историю и дает перспективы соискателям на долгосрочное трудоустройство. Во Вроцлаве работа для украинцев доступна во многих экономических секторах: строительство, медицина, автопромышленность, предприятия электротехники и другие. Агентство по трудоустройству в Польше ознакомит со свежими вакансиями от прямых работодателей всех, кому актуальна работа во Вроцлаве.

Город – центр культурных событий, не только Польши, деловая сфера интересов сосредоточена в туристическом, ресторанном бизнесе. Средняя зарплата местных жителей составляет 1300 евро в 2021 году. Иностранные работники, официально зарегистрированные, могут зарабатывать на уровне поляков. Трудоустройство во Вроцлаве становится реальностью для тех, кто соответствует требованиям работодателей.

Если у вас нужный образовательный профиль, высокий уровень квалификации, хорошее знание польского языка, то шансы на получение работы во Вроцлаве высоки. Перспективными направлениями для украинцев чаще всего являются:

строительство – каменщики, сварщики, плотники, маляры востребованы всегда;

обслуживание туристов и местных жителей в барах, ресторанах, гостиницах, супермаркетах актуально не только в сезон;

сектор по уходу за людьми пожилого возраста, нетрудоспособными – сиделки, няни, опекуны, помощники по дому;

сельскохозяйственная отрасль остро нуждается в сезонных и постоянных работниках на фермах, в теплицах, сборе урожая.

Многим фирмам, открытым в городе, требуются сотрудники в офисы, сборщики на производственные линии. Вакансии во Вроцлаве в сфере неквалифицированного труда предоставляются не только мужчинам, женщинам, но и иностранным студентам, обучающимся в этой стране.