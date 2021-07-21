Одним из наиболее популярных туристических мест Украины считается Закарпатье. Здесь можно отдохнуть душой и телом, насладиться целебной водой и чистым воздухом, полюбоваться величественными горами и цветущими лугами, послушать шум рек и водопадов. Это идеальное место для того, чтобы отвлечься от внешней суеты, побыть наедине с собой и со своими мыслями. Если вы хотите отправиться в тур из Минска в Закарпатье, обратитесь в компанию «Фреш Лайм». Ознакомиться со всеми нашими предложениями вы можете на сайте https://freshlime.by/turyi/avtobusnyie-turyi/turyi-v-ukrainu/tur-vo-zakarpatyu.html .

Закарпатье – идеальный отдых для всех и каждого

Отдых в Закарпатье подходит для всей семьи. Здесь можно не только укрепить иммунную систему и оздоровиться, но и попробовать национальную кухню, познакомиться с традициями и культурой Украины, купить сувениры ручной работы, сделанные местными мастерами. Даже простая прогулка по лесу принесет массу радости детям и взрослым. Любители активного отдыха смогут искупаться в горных озерах, пойти в горы или прогуляться на велосипеде. Настоящих экстремалов непременно заинтересуют плаванье на лодках по бурным рекам, приключения на квадроциклах и парапланеризм. А те, кто предпочитает более спокойный отдых, смогут посетить средневековые замки, отправиться на экскурсии по музеям и культовым местам. Туры в Закарпатье из Минска 2021 предлагает компания «Фреш Лайм».

Выделим ТОП-5 мест Закарпатья, которые стоит посетить всем и каждому:

Невероятно красивый водопад Шипот. Здесь можно сделать эффектные фотографии в любое время года, поскольку зимой вода полностью не замерзает, весной потоки усиливаются талыми водами, а летом и осенью водопад покрывается разноцветной листвой. Сказочный уголок – озеро Синевир. Оно окружено хвойными лесами Карпат. Озеро поражает своими глубокими и кристально чистыми водами. Это место считается одним из самых живописных во всей Украине. Автобусные туры в Закарпатье из Минска заказывайте у нас. Охотничий замок Шенборнов. Он сохранился в первозданном виде внутри и снаружи. В нем имеются 365 окон, символизирующих количество дней в году, 52 комнаты – количество недель в году, 12 входов – количество месяцев. Замок окружен живописным английским парком и прудом. Оленья ферма. Ей более 30 лет. На сегодняшней день в ней насчитывается больше 300 рогатых созданий. Туристы могут их покормить, погладить и сфотографироваться. Увлекательные туры в Закарпатье из Минска готова предоставить компания «Фреш Лайм». Ужгородский замок. Он окутан тайнами и легендами. Согласно историческим документам, замок был построен еще в IX веке. Он выдержал большое количество сражений и осад. Когда-то здесь жила аристократия. В военные годы в замке была комната пыток и тюрьма. Также в нем имелись подземелья, в которых прятались люди. Сейчас при замке работает музей, где находятся самые интересные экспозиции.

Итак, если вы решили заказать тур в Закарпатье, наша компания «Фреш Лайм» к вашим услугам. Мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие и зарядиться позитивом на весь год.