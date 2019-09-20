Если вы хотите путешествовать дешево и быстро и при этом готовы отказаться от традиционных «излишеств», предлагаемых авиакомпаниями, бюджетные перевозчики — ваш вариант. Предлагаем актуальный топ-5 лучших лоукостеров в мире.

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AirAsia

Самолеты компании летают в 25 стран мира. Слоган AirAsia — «Теперь каждый может летать». Малазийский перевозчик на протяжении нескольких лет занимает верхнюю строчку рейтинга самых лучших лоукостеров Азии и мира. Это крупная бюджетная компания организовывает рейсы по 400 направлениям. AirAsia регулярно делает распродажи билетов и предоставляет своим клиентам скидки, узнать о которых можно, заказав e-mail-рассылку.

Norwegian Air Shuttle

Норвежский перевозчик — крупнейший бюджетный перевозчик Скандинавии и вторая по величине авиакомпания региона. На самолетах Norwegian Air Shuttle пассажиры Европы летают в Северную Африку и на Ближний Восток. Скандинавский лоукостер — это отличное соотношение цены и комфорта. На борту новых самолетов вас встретит дружелюбный персонал. Есть возможность воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Virgin America

По версии AirlineRatings.com, эта авиакомпания признана одной из самых безопасных. Перевозчик совершает рейсы по США и в Мексику. Самолеты Virgin America порадуют туристов удобными сидениями (расстояние между местами составляет 80-140 см) и зонами для развлекательных систем.

EasyJet

Эта британская авиакомпания — настоящий бюджетный перевозчик. Лоукостер снизил цену на билеты, уменьшив расстояние между местами на 10% от стандартных показателей эконом-класса и отменив питание на борту. При необходимости еду, наушники, подушку можно приобрести за дополнительную плату у бортпроводника.

Jetstar Airways

Главная австралийская бюджетная авиакомпания получила статус одной из самых безопасных в мире: за все время существования у перевозчика не было ни одной чрезвычайной ситуации. Jetstar Airways первой предложила своим пассажирам iPad для развлечения во время полета.

Лоукостеры — безопасные авиакомпании для недорогих путешествий. Сэкономьте на перелете!