Тонкости строительства сауны в доме

Владельцы загородных домов часто принимают решение о строительстве сауны или бани. Такой объект может стоять отдельно или находиться в самом доме. Последний вариант подходит для небольших участков. Работы по проведению тепловой и гидроизоляции обойдутся дешевле, чем возведение целого дома. Тепло, поступающее от такого объекта, может прогревать и другие комнаты.

Возведение сауны требует хорошей подготовки. Нужно оценить особенности имеющегося помещения, продумать вопросы, связанные с пожарной безопасностью и покупкой качественного оборудования. Поэтому для строительства сауны в доме приглашаются специалисты. Компания Интерком занимается строительством СПА-центров, бассейнов и бань. В ней легко заказать проект объекта, его конструкцию, отделку и установку оборудования.

Какие вопросы нужно решить перед строительством?

Перед работами следует решить вопросы относительно:

Вентиляции. Оборудование устанавливается с учетом притока свежего воздуха. Системы должны справляться со своими функциями за короткое время, тогда строительство сауны не скажется плохо на самом доме.

Тепло- и влагоизоляции. Защита других помещений должна выполняться с учетом стандартов. Дверь утепляется в несколько слоев, используются специальные материалы.

Выбора печного оборудования. Если для подготовки помещения под баню использовался брус, то подойдут электропечи. Они обеспечат безопасность, а сухой пар не будет приводить к образованию повышенной влажности.

Само помещение отделяется противопожарными перегородками первого типа и перекрытиями третьего типа огнестойкости. Обязательно составляется проект. В него стоит сразу же заложить, что расстояние от стенок до печи будет не меньше 20 см. На потолке над обогревательным устройством продумывается теплоизоляционный щит из негорючих материалов.

Виды дома-сауны

Проекты представлены обычно тремя основными вариантами сауны в доме . В первом случае парная и моечная – основные помещения, расположенные на первом этаже строения. Комната отдыха размещается на втором этаже.

Второй вариант предполагает, что сама сауна пристраивается к жилому дому в виде дополнительного помещения. Иногда между двумя капитальными объектами делается тамбур, но находятся они под одной крышей.

Третий вариант легко сделать, если вы только планируете строительство дома. Тогда парная будет находиться внутри коттеджа. Все три варианта схожи между собой. К отличиям относится лишь размер строения.