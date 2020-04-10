Test English Intermediate: особенности подготовки и прохождения

Тестирование на уровень владения английским языком – одно из важнейших направлений, позволяющих понять, готов ли обучающийся перейти на новый уровень или ему стоит задержаться на этом еще некоторое время. Intermediate – средний промежуточный уровень, предполагающий довольно свободное говорение на английском языке, обсуждение многих бытовых тем и беглую речь.

Попробовать пройти Test English Intermediate можно попробовать тем, кто имеет хороший запас слов, понимает речь иностранного собеседника и аудиоматериалы, хорошо разбирается в грамматике.

Какие знания нужны для прохождения теста

На этой стадии пройти тестирование легко, если знаете:

времена глаголов;

степени сравнения прилагательных;

модальные глаголы;

исчисляемые и неисчисляемые существительные.

Лексический запас должен составлять от 2000 до 3000 слов. Речь должна быть правильной и четкой, понятной для окружающих. К ней присоединяются эмоциональные и интонационные окраски. Обучающийся знает, где сделать логическую паузу или понизить голос. На этом уровне человек понимает адаптированную литературу и читает несложные произведения в оригинале.

Intermediate Test English будет успешно пройден, если в письме студент правильно грамматически строит предложения, умеет правильно заполнять официальные бумаги. Из разговорных тем уровень предполагает владение разделами еды, ресторанов, спорта, работы, образования, дружбы и иные.

Как проводится тестирование?

Тест, позволяющий в полном объеме оценить все знания, состоит из двух частей: письменной и устной. Первая часть включает несколько заданий, позволяющих определить уровень владения грамматикой и лексикой. Вы можете попробовать примерные тесты онлайн, которые дают возможность узнать о своих пробелах в знаниях. Письменная часть может включать работу с аудированием, диктант, ответы на вопросы, эссе или письменные тексты.

Для возможности оценивания уровня владения языком нужно быть готовым к устной части. Intermediate English Test в такой ситуации будет включать рассказ о себе, описание картинки, ответы на вопросы. Преподаватель оценит ваши знания, при желании даст рекомендации.

Иногда человек не может пройти диагностику с первого раза. Тогда ему будут предложены разные курсы. При успешном прохождении можно готовиться к более высоким ступеням и экзаменам, открывающим новые перспективы, например, поступление в вуз или трудоустройство в иностранную компанию.

Особенности тестирования

Часто встает вопрос о том, как часто нужно проходить тестирование. Это зависит от поставленных целей. Если вы занимаетесь изучением английского самостоятельно, то Test in English Intermediate следует использовать для контроля уровня владения иностранным языком. В зависимости от интенсивности обучения проходить диагностику можно каждые 6-12 месяцев для оценки прогресса и поиска слабых сторон.

Такой подход позволит успешно сдать академические, общие и профессиональные экзамены в будущем. К первым относится TOEFL, GMAT. Они нужны для возможности пройти обучение в зарубежном вузе или колледже. Профессиональные экзамены позволят получить работу за границей или устроиться летчиком, моряком. Общие актуальны для работы в международной компании или для получения права проживания на территории иностранного государства.