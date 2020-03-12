Tesla построит в США гигафабрику
Американский производитель электромобилей Tesla планирует построить в США гигафабрику (Gigafactory) по производству пикапов Cybertruck.
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Better utility than a pick-up. More performance than a sports car.
Отмечается, что генеральный директор Tesla Илон Маск назвал новый завод “Cybertruck Gigafactory“, но позже уточнил, что завод также использоваться для производства автомобилей модели Y.
Маск отметил, что решение о выборе места будет приниматься исходя из имеющихся стимулов, затрат и пригодности местной рабочей силы.
По информации инсайдеров, одним из рассматриваемых городов является Нэшвилл (штат Теннесси).
Теннесси уже пользуется популярностью среди других производителей электромобилей. К примеру, в прошлом году Volkwagen объявил об инвестициях в 800 миллионов долларов в свой завод в Чаттануге, что повлечет за собой превращение его в североамериканскую базу для производства электромобилей. В то же время, Nissan производит электрический Nissan Leaf в Смирне, который также находится в штате Теннеси.
- В ноябре прошлого года американский предприниматель, генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил бронированный электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном.
- Илон Маск пообещал устроить реальное соревнование по перетягиванию между пикапами Tesla Cybertruck и Ford F-150.
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