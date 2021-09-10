Термобелье Craft: отличный выбор по доступным ценам

Ищете качественную одежду, которая будет согревать зимой и отводить излишки тепла летом? В этом случае вам понадобится термобелье. Оно идеально подходит для людей, которые ведут активный образ жизни или подолгу находятся на холодном воздухе (продавцы на рынках, автомеханики, коммунальщики, рыбаки, охотники и пр.). Главный плюс термобелья в том, что оно эффективно сохраняет тепло. Хоть ткань и имеет толщину в 1–2 мм, при этом она обладает такой же теплоизоляцией, как и 2–3 слоя одежды.

Одним из лучших вариантов является термобелье Craft, купить которое можно в магазине АЛАНТУР. Оно идеально подходит для разного времени года, причем использовать его могут как спортсмены, так и туристы или другие люди. При создании термобелья используются специально разработанные ткани, которые создаются из натуральных и синтетических волокон. Они имеют различную плотность, что позволяет использовать их в разных ситуациях.

Особенности термобелья Craft

Как и вся подобная одежда, продукция от Craft хорошо тянется. Надевают его на голое тело (допускается использование только трусов). Чем больше площадь прилегания к телу, тем лучше работает белье. Его нельзя надевать сверху на майку или штаны: в этом случае оно будет практически бесполезно. Но и брать чересчур мелкие размеры не стоит: такая одежда ограничивает движение и давит на кожу, вызывая дискомфорт.

Особенность термобелья заключается в том, что оно одновременно отводит излишки влаги от тела и сохраняет тепло. Ткань при этом не промокает: пот быстро сохнет и рассеивается из-за специальной формы плетения. Срок службы белья составляет минимум 3 года при активной эксплуатации — после этого ткань может протираться и терять свои свойства. Если носить одежду лишь время от времени, то ее хватает на 5–7 и более лет.

Швы в Craft выполняются плоскими и с наружной стороны, чтобы не натирать кожу. Данное термобелье не сковывает движения и практически не ощущается телом. Оно не вызывает аллергии или раздражений. Выпускается как под мужскую, так и под женскую или детскую фигуру. Брать его надо так, чтобы ткань плотно прилегала к телу и не провисала, иначе белье работать не будет. Craft выпускает как готовые костюмы, так и отдельно кофты или штаны.

Правила выбора

Перед тем как купить подходящие комплекты, вам нужно учитывать, как именно и где его планируется использовать. Существует три модели поведения:

Малая физическая активность. Подразумевается долгое стояние на одном месте или неторопливые прогулки в городских условиях. Средняя физическая активность. Подразумеваются пробежки, активная ходьба (в том числе и скандинавская), прогулки с собаками, игры с детьми и пр. Высокая физическая активность. Подразумевается бег на средние и дальние дистанции, подъемы на гору, катание на лыжах и пр.

Учитывайте, что чем активнее вы двигаетесь, тем больше потеет организм. Пот охлаждает тело за счет испарения. Термобелье эффективно отводит влагу и не дает одежде промокать. Важно, чтобы жидкость рассеивалась, а не скапливалась на ткани.

Ходить просто в термобелье нельзя (разве что по дому). Должен быть второй, а в некоторых случаях — третий слой одежды. Для рыбалки, охоты или малоподвижных занятий выбирайте флисовые кофты, а для плохих погодных условий, подъема в горы или езды на лыжах лучше остановиться на мембранных куртках.

Отметим, что в коллекцию Craft входят три линейки:

Stay Cool. Применяется в летний или весенний период. Подходит для температурного диапазона от +0 до +30. Be active. Считается универсальной. Подходит для температур до -20 градусов. Данная линейка состоит из 3 коллекций (выбор зависит от уровня активности). Keep Warm. Этот вариант подходит для холодной зимы (до -30 градусов).

Если вы затрудняетесь с подбором, то всегда можно обратиться к менеджерам магазина «АЛАНТУР». Они детально проконсультируют вас по имеющимся вопросам и помогут выбрать нужное термобелье.