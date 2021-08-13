Телескопическая дубинка для отпугивания злоумышленников

Столкновения с преступниками всегда неожиданны. Возможность оперативно среагировать на происшествие и запросить помощь от правоохранительных органов, прохожих, знакомых появляется редко. Но всегда можно заранее подготовиться к встрече со злоумышленниками — купив подходящее орудие самозащиты. Одним из таких является телескопическая дубинка. Каталог популярных моделей по ссылке.

Что такое телескопическая дубинка и кому она нужна?

Телескопическая дубинка — это класс холодного оружия, ближнего боя. Также рабочий инструмент самообороны. Это складывающаяся конструкция, которая в сложенном виде легко помещается в кармане, а в разложенном превращается в полноценное орудие для самозащиты. Дубинка значительно увеличивает силу удара, позволяя быстрее и эффективнее «отбиться» от нападающих с минимальным уроном для собственного здоровья.

Виды складывающегося орудия

По своему типу телескопические дубинки делятся на несколько категорий:

Пластиковые (доступные модели, состоящие из 2 и 3 секций и не превышающие в длину 20 см).

(доступные модели, состоящие из 2 и 3 секций и не превышающие в длину 20 см). Пружинные (инструменты из 2-3 и более секций, которые при взмахе образуют дополнительную инерцию, что увеличивает силу удара).

(инструменты из 2-3 и более секций, которые при взмахе образуют дополнительную инерцию, что увеличивает силу удара). Стальные «телескопички», жесткие и тяжелые. Закаленные — самые надежные изделия, практически не подверженные деформации, однако во многих странах незаконные.

Подбирать подходящее орудие самообороны следует с учетом личных предпочтений, доступного бюджета. Наиболее рекомендованными считаются пружинные, полимерные и стальные незакаленные модели — они эффективные при защите, разваливаются на криминальстической экспертизе, имеют лояльный ценник.

Преимущества телескопических дубинок

Главное достоинство телескопических дубинок — оперативная защита. Раскрывается инструмент путем резкого взмаха всего за несколько секунд. К бою можно приступать сразу после его раскрытия, что позволяет существенно снизить вред здоровью, который могут нанести преступники.

Также к преимуществам таких приборов относятся:

Компактные размеры (в сложенном виде орудие поместится в сумочке или даже кармане). Эффективность (инструмент повышает силу удара и безопасную дистанию) Сохраняют собственные ударные конечности (руки, ноги). Простота использования. В отличие от других средств самообороны, палка не ограничена по срокам годности, не требует дополнительного обслуживания.

Недостаток у данного средства самообороны лишь один — частичный запрет. В странах СНГ и Украине оно относится к холодному оружию, применение которого запрещено. Использовать его можно только для защиты от незаконного вторжения вооруженного лица или группы лиц. Более того, в список запрещенного Верховным Судом оружия бита не включена. Классифицировать ее как холодное орудие можно только после проведения экспертизы. Поэмому лучше выбирать бюджетные варианты, а не профессиональные.