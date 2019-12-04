Светодиодные экраны – ноу-хау современного маркетинга.

Задача маркетолога – исследование рынка и предложение заказчику наиболее эффективных способов продвижения его услуг и продуктов. И все чаще эти специалисты предлагают представителям бизнеса использовать рекламный экран для увеличения количества клиентов, продвижения брендов или товаров на рынке. Причин, по которым маркетологи рекомендуют задействовать светодиодное оборудование в рекламной кампании, несколько.

Больше клиентов за короткий срок

Если нужно донести информацию до аудитории срочно, led панель – удачный вариант. Монтируются уличные экраны в местах, где за день проходит огромное количество людей. И все они обращают внимание на рекламу, пусть даже непроизвольно. Где монтируют дисплеи:

перекрестки городских проспектов;

фасады крупных магазинов;

фасады развлекательных и деловых центров.

Также маркетологи рекомендуют такой вариант, как передвижная реклама. На автомобили перевозчиков товаров устанавливаются лед панели и на них показываются ролики о продукции компании.

Внутренние модели экранов тоже используются для показа рекламы. Их монтируют внутри магазинов (в холлах, торговых отделах), в спортивных комплексах (показ рекламы между состязаниями выгоден, болельщикам просто нечем заняться в ожидании соревнований, кроме как смотреть то, что им предлагают). Туркомпании показывают на дисплеях ролики о курортах, отелях.

Почему стоит выбрать именно светодиодные рекламные экраны, а не другое оборудование

Есть несколько причин, почему светодиодные панели стали эффективным средством для демонстрации рекламы:

Универсальность. Оборудование подойдет для показа рекламы любого типа. Если производитель хочет продвигать товар видеороликами, он сможет показывать их на экране. Если предпочитает яркие статичные картинки или объявления в виде текста, то и такую рекламу можно показывать на дисплее, и она будет смотреться на нем хорошо.

Качество изображения. Led дисплеи обеспечивают высокое качество изображения. У уличных моделей яркость рассчитана на показ информации при любых погодных условиях, у внутренних – на легкость считывания данных при включенных лампах. Четкость картинки обеспечивается за счет небольшого шага пикселя. Для внутренних устройств этот параметр составляет 1,5 – 5 мм, для уличных – 5 – 30 мм. Цветопередача оборудования реалистичная. Стоящие в полноцветных моделях светодиоды способны передать более 16 миллионов цветов.

Если вы по совету маркетолога решили начать показывать рекламу на светодиодных экранах, но затрудняетесь с выбором, воспользуйтесь помощью сотрудников компании РСТ, задав им интересующие вопросы на сайте ukr-svetodiod.com.ua.