Стайлеры для волос: предназначение, виды, выбор электроприбора

Издавна длинная коса считалась главным украшением женщины. Современная модная индустрия вносит свои коррективы. Девушки предпочитают скучным плетениям забавные кудряшки, объемные локоны, идеально ровные пряди. Имея под рукой многофункциональный стайлер для волос, можно создать любой эффект в считанные минуты. Что представляет собой этот прибор? Как выбрать подходящую модель?

Стайлеры для волос – красивая прическа без похода в парикмахерскую

Электроприбор состоит из ручки, к которой крепятся различные насадки – круглая щетка, плоские или волнистые пластины, щипцы разных диаметров. Стайлеры бывают универсальные и специальные. Первые выполняют сразу несколько опций благодаря сменным насадкам. Вторые предназначены для одной операции. К ним относятся плойки, утюжки и пр.

Женщины положительно отзываются о таких приборах, отмечая следующие преимущества:

простоту самостоятельного использования;

компактные размеры;

высокую скорость действия;

безопасность эксплуатации;

щадящее воздействие на волосы;

доступную стоимость.

На ручке стайлера находятся элементы управления. Есть модели с одним и несколькими температурными режимами. Принцип работы большинства приборов заключается в протягивании небольшой пряди волос через одинарную или двойную насадку. Даже специальные устройства позволяют создавать разные прически. Конечный результат зависит от длительности воздействия, направления движений, применяемых косметических средств.

Секреты выбора стайлера

В первую очередь нужно определиться с предназначением прибора. Для выравнивания, крупных локонов, придания объема подойдет классический утюжок. Упругие кудряшки можно получить при помощи круглой плойки, спиральной насадки. Мягкие волны разного размера создаются стайлером с волнообразными пластинами. Встречаются продвинутые устройства с подвижными элементами. Интеллектуальная система завивки ускоряет процесс, позволяет получать одинаковые локоны.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на материалы покрытия насадок. Безопасна для волос керамика. Ее показатели могут быть улучшены путем добавления турмалина, кератина. Оптимальная температура для регулярного использования – 120-170 градусов. Есть стайлеры, нагревающиеся до 210-230 градусов. Длительность их контакта с волосами должна быть минимальной. Не рекомендуется ежедневное применение.