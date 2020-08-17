Стульчик для кормления: малыш за «взрослым» столом

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Как понять, что пришло время покупать стульчик для кормления? Правильный ответ ー когда ваш малыш уже научился сидеть самостоятельно. Как правило, это возраст после шести месяцев. Этот период отличается не только таким важным навыком, как умение сидеть, но и кардинальными переменами в питании ー малыш впервые пробует «взрослую» еду и постепенно учится привыкать к ней. К тому же, ребеночек обязательно захочет почувствовать себя частью большой семьи и сидеть за общим столом.

Сегодня детский стульчик для кормления ー это мастхэв в каждой семье, где есть маленький ребенок, ведь он здорово облегчает жизнь как родителям, так и малышу.

Это понимают и производители детских товаров, именно поэтому сегодня во всем мире и в Украине, в том числе, существует огромный выбор разных детских стульчиков для кормления, которые могут послужить не только по основному назначению, но и как место для игр, кресло-качалка или даже парта. Некоторые новомодные стульчики для кормления можно использовать даже первоклашкам.

Какие бывают стульчики для кормления

В зависимости от их формы различают:

  1. Классические стульчики. Это самые популярные модели, их можно найти буквально в любом магазине детских товаров. Они универсальны, полностью справляются со своим прямым назначением. Подходят, как правило, для детей от 6-ти месяцев до 3-х лет.

  2. Стульчик-трансформер. В последнее время набирающая популярность модель. И не зря, ведь эти стульчики легко трансформируются еще и в парту. Подходят для детей до 5-ти лет.

  3. Стульчик для кормления новорожденных. Его особенность в горизонтальном наклоне спинки стула, ведь такой малыш еще не может сам держать головку. Также такая модель будет пригодна и для послеобеденного сна.

  4. Навесной стульчик. Подходит в случае, если площадь кухни не позволяет установить полноценный стул для кормления. Его особенность в том, что он крепится к обычному «взрослому» столу.

  5. Стульчик-бустер. Решает аналогичную проблему, как и навесной стульчик, однако крепится на обычный устойчивый стул.

Как выбрать стульчик для кормления

Стульчики для кормления на Алло представлены в большом ассортименте товаров. Для того, чтобы не запутаться и сделать правильный выбор, нужно разобраться, на какие характеристики стоит обратить внимание.

  1. Разновидности. Для начала стоит определиться, чего конкретно вы ожидаете от покупки. Это может быть обычный стульчик для кормления или стульчик-трансформер. А может вас интересуют какие-то еще возможности, кроме базовых. Чем больше функций будет у стульчика для кормления, тем его цена будет выше.

  2. Материал. Рекомендуется отдавать предпочтение стульчикам для кормления из прочного нетоксичного пластика или металла. Такие конструкции более легкие, их удобно переносить, часто они могут складываться. Модели из дерева, как правило, более тяжелые и громоздкие, к тому же, за таким материалом труднее ухаживать.

  3. Возможность изменения высоты и наклона спинки. Стульчики, в которых эта возможность есть, прослужат намного дольше, ведь ребенок растет и стульчик в прежнем виде ему быстро станет мал.

  4. Ремни безопасности. Защитят непоседливого малыша от случайных падений.

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