Стульчик для кормления: малыш за «взрослым» столом

Как понять, что пришло время покупать стульчик для кормления? Правильный ответ ー когда ваш малыш уже научился сидеть самостоятельно. Как правило, это возраст после шести месяцев. Этот период отличается не только таким важным навыком, как умение сидеть, но и кардинальными переменами в питании ー малыш впервые пробует «взрослую» еду и постепенно учится привыкать к ней. К тому же, ребеночек обязательно захочет почувствовать себя частью большой семьи и сидеть за общим столом.

Сегодня детский стульчик для кормления ー это мастхэв в каждой семье, где есть маленький ребенок, ведь он здорово облегчает жизнь как родителям, так и малышу.

Это понимают и производители детских товаров, именно поэтому сегодня во всем мире и в Украине, в том числе, существует огромный выбор разных детских стульчиков для кормления, которые могут послужить не только по основному назначению, но и как место для игр, кресло-качалка или даже парта. Некоторые новомодные стульчики для кормления можно использовать даже первоклашкам.

Какие бывают стульчики для кормления

В зависимости от их формы различают:

Классические стульчики. Это самые популярные модели, их можно найти буквально в любом магазине детских товаров. Они универсальны, полностью справляются со своим прямым назначением. Подходят, как правило, для детей от 6-ти месяцев до 3-х лет. Стульчик-трансформер. В последнее время набирающая популярность модель. И не зря, ведь эти стульчики легко трансформируются еще и в парту. Подходят для детей до 5-ти лет. Стульчик для кормления новорожденных. Его особенность в горизонтальном наклоне спинки стула, ведь такой малыш еще не может сам держать головку. Также такая модель будет пригодна и для послеобеденного сна. Навесной стульчик. Подходит в случае, если площадь кухни не позволяет установить полноценный стул для кормления. Его особенность в том, что он крепится к обычному «взрослому» столу. Стульчик-бустер. Решает аналогичную проблему, как и навесной стульчик, однако крепится на обычный устойчивый стул.

Как выбрать стульчик для кормления

Стульчики для кормления на Алло представлены в большом ассортименте товаров. Для того, чтобы не запутаться и сделать правильный выбор, нужно разобраться, на какие характеристики стоит обратить внимание.