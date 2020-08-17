Стульчик для кормления: малыш за «взрослым» столом
Как понять, что пришло время покупать стульчик для кормления? Правильный ответ ー когда ваш малыш уже научился сидеть самостоятельно. Как правило, это возраст после шести месяцев. Этот период отличается не только таким важным навыком, как умение сидеть, но и кардинальными переменами в питании ー малыш впервые пробует «взрослую» еду и постепенно учится привыкать к ней. К тому же, ребеночек обязательно захочет почувствовать себя частью большой семьи и сидеть за общим столом.
Сегодня детский стульчик для кормления ー это мастхэв в каждой семье, где есть маленький ребенок, ведь он здорово облегчает жизнь как родителям, так и малышу.
Это понимают и производители детских товаров, именно поэтому сегодня во всем мире и в Украине, в том числе, существует огромный выбор разных детских стульчиков для кормления, которые могут послужить не только по основному назначению, но и как место для игр, кресло-качалка или даже парта. Некоторые новомодные стульчики для кормления можно использовать даже первоклашкам.
Какие бывают стульчики для кормления
В зависимости от их формы различают:
-
Классические стульчики. Это самые популярные модели, их можно найти буквально в любом магазине детских товаров. Они универсальны, полностью справляются со своим прямым назначением. Подходят, как правило, для детей от 6-ти месяцев до 3-х лет.
-
Стульчик-трансформер. В последнее время набирающая популярность модель. И не зря, ведь эти стульчики легко трансформируются еще и в парту. Подходят для детей до 5-ти лет.
-
Стульчик для кормления новорожденных. Его особенность в горизонтальном наклоне спинки стула, ведь такой малыш еще не может сам держать головку. Также такая модель будет пригодна и для послеобеденного сна.
-
Навесной стульчик. Подходит в случае, если площадь кухни не позволяет установить полноценный стул для кормления. Его особенность в том, что он крепится к обычному «взрослому» столу.
-
Стульчик-бустер. Решает аналогичную проблему, как и навесной стульчик, однако крепится на обычный устойчивый стул.
Как выбрать стульчик для кормления
Стульчики для кормления на Алло представлены в большом ассортименте товаров. Для того, чтобы не запутаться и сделать правильный выбор, нужно разобраться, на какие характеристики стоит обратить внимание.
-
Разновидности. Для начала стоит определиться, чего конкретно вы ожидаете от покупки. Это может быть обычный стульчик для кормления или стульчик-трансформер. А может вас интересуют какие-то еще возможности, кроме базовых. Чем больше функций будет у стульчика для кормления, тем его цена будет выше.
-
Материал. Рекомендуется отдавать предпочтение стульчикам для кормления из прочного нетоксичного пластика или металла. Такие конструкции более легкие, их удобно переносить, часто они могут складываться. Модели из дерева, как правило, более тяжелые и громоздкие, к тому же, за таким материалом труднее ухаживать.
-
Возможность изменения высоты и наклона спинки. Стульчики, в которых эта возможность есть, прослужат намного дольше, ведь ребенок растет и стульчик в прежнем виде ему быстро станет мал.
-
Ремни безопасности. Защитят непоседливого малыша от случайных падений.
Комментарии закрыты.