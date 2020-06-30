Строительство промышленных электростанций на солнечной батарее и правила их выбора

Сейчас для получения электроэнергии все чаще используют солнечные батареи. В этом нет ничего удивительного, так как они обладают массой неоспоримых преимуществ. Если вас интересуют промышленные электростанции на солнечных батареях, то заказать их можно под ключ. Работы проводятся с учетом лучших практик возобновляемой энергетики, которые используют во всем мире. У компании есть свои производственные мощности, которые позволяют справиться с самыми сложными задачами. Организация занимается не просто проектированием и строительством станций. Она решает задачу комплексно, начина от выбора территории и заканчивая учетом «зеленого» тарифа. Заказчик может самостоятельно решить, какой объем работы будет выполнять организация. Она может построить объект полностью или реализовать отдельный блок работ.

Кто может заинтересоваться установкой солнечной батареи

В настоящее время использование солнечных батарей – очень популярное явление, и это не просто так. Дело в том, что прямые инвестиции в солнечную энергетику чрезвычайно выгодные из всех существующих, которые есть на рынке. Стоит отметить, что зеленый тариф, согласно которому страна приобретает энергию, полученную от источников возобновления, выгоден. Инвестиционная доходность больше в восемнадцать раз по сравнению с банковским валютным депозитом. В среднем, электростанция на солнечных батареях окупается за 5 лет. На протяжении остальных 20 лет инвестор сможет получать чистую прибыль от государства.

Строительство солнечных электростанция и их преимущества

Зеленый тариф вместе с хорошей активностью Солнца позволили сделать государство отличным местом для строительства СЭС промышленного типа. Отсутствуют ограничения максимально мощности. На это могут повлиять амбиции инвестора и размер участка земли, отведенного под строительство. Строительные работы могут начинаться с объекта для собственного пользования или для продажи государству по оптовым ценам.

Как можно использовать СЭС:

дополнительный источник энергии, что даст возможность потреблять меньшее количество электричества от общественной сети. Это позволит оптимизировать энергозатраты фирмы;

для дополнительной прибыли;

для персонального источника электрической энергии.

За счет многочисленных преимущества солнечные электростанции пользуются довольно большим спросом.