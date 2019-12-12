Ученые: Стресс продлевает жизнь

Пережитый в раннем возрасте стресс может увеличить продолжительность жизни. К такому интересному выводу пришли специалисты Мичиганского университета, проведя исследование на круглых червях C. Elegans, пишут kubnews.ru.

Специалисты держали червей в одинаковой среде, но некоторым искусственно повышали уровень активных форм кислорода. В итоге такие особи жили дольше других червей.

По словам ученых, все дело в окислительном стрессе, который вызывают агрессивные молекулы-окислители или так называемые активные формы кислорода. Они возникают во время некоторых метаболических реакций.

В клетках млекопитающих тоже есть аналогичные ферменты, чувствительные к окислительному стрессу. Сам же окислительный стресс может произойти, например, во время занятий физическими упражнениями и ограниченного потребления калорий. Чаще всего он отрицательно влияет на продолжительность жизни, но в некоторых случаях действует наоборот, уверены ученые. Однако пока они не разобрались, как именно работает данный механизм.

Эксперты предполагают, что под влиянием активности ферментов в клетках активизируются гены, отвечающие за долголетие.

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