Страны, в которых развод является незаконным

Развод — это юридический процесс расторжения брачного союза или брака. Это влечет за собой пересмотрение или отмену всех юридических обязанностей супругов друг перед другом. Каждое государство имеет собственные законы, касающиеся бракоразводного процесса, но в большинстве стран необходимо получить разрешение суда.

Слушание в суде может включать различные вопросы: поддержка детей, алименты, опека над детьми и распределение имущества. Во всех странах семейные пары могут развестись, и закон этому никак не препятствует. Однако Ватикан и Филиппины запрещают своим гражданам разводиться.

Филиппины

Филиппины являются единственным государством-членом Организации Объединенных Наций, где развод является незаконным. Там нет никаких правовых актов, и единственными людьми, которым разрешено разводиться, являются мусульмане. Они могут развестись только при определенных условиях в соответствии с их религией.

Закон является обязательным даже для граждан, проживающих за рубежом. В случае развода в других странах, он никогда не будет признан на Филиппинах. Это возможно только, если один из супругов — гражданин другого государства.

Немусульмане могут только аннулировать свой брак, но это требует много времени и денежных средств. Процесс аннулирования может занять до 10 лет, и пара должна будет пройти многочисленные тесты на проверку психического здоровья. Сегодня власти рассматривают законопроект о бракоразводном процессе, но дата его принятия пока неизвестна.

Ватикан

Ватикан — это анклавное независимое город-государство, созданное в 1929 году на основании Латеранского соглашения. Это католическое место, которым управляет Папа Римский. Католики верят в святость брака, и они считают, что это постоянный союз. Ватикан не имеет никаких юридических положений о разводе, и пары могут только аннулировать свой брак.

Основание для расторжения брака

Основанием для развода является совокупность законов, определяющих условия, при которых супружеская пара может получить разрешение на развод в любой конкретной стране. Некоторые штаты в США дают разрешение только при условии доказанной вины одного из супругов, например, измены. В других штатах никаких ограничений нет, но весь процесс происходит достаточно долго.

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