Странности любви и Астрология

Рубрику «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований

Все ли могут быть счастливы в любви? Мне приходится много говорить об этом с моими клиентами. Никто не хочет быть нелюбимым, никто не может быть готовым к поражению. Однако есть гороскопы, в которых ясно видно: человек встретится с трудностями в любви, будет мучаться, бороться и терять.

Однако c помощью астрологии некоторые битвы любви могли быть блестяще выиграны, а другие лучше бы и не начинать. Это определяется по гороскопам совместимости партнеров, которые называются резонансом.

В астрологии любовь, брак, дружба и секс – понятия разноплановые. Дружить – значит вступать с человеком в бескорыстные, а главное, свободные, духовные отношения. За это отвечают планеты Меркурий и Уран.

Любить – это обладать кем-то, желать его, развлекаться и отдыхать с ним, испытывать страсть и порождать плоды своего желания – стихи и песни, объятия и поцелуи, детей. За такую любовь-вдохновение отвечает Нептун с небольшой примесью Венеры с Марса.

Брак же, партнерство – это союз равных, где люди заключают определенный договор и публично признают его. Брак имеет в астрологии прежде всего общественное, юридическое значение и управляется планетой социума Юпитером.

Секс в астрологии связан с обменом энергий и трансформацией, переменами. Это связано с Плутоном, Марсом и Венерой. Мы с вами будем говорить о любви, не о браке, поскольку в астрологии это разные вещи. Хотя в жизни многих из нас все это не разделено, а сливается воедино.

В гороскопе каждого человека есть указания на то, как именно и кого именно он будет любить в своей жизни. Конечно, там нет никаких фамилий, но признаки можно рассмотреть. Бывают склонности к более молодым любовникам или к более старшим возлюбленным. Некоторые из нас предпочитают любовь и деньги, т.е. выбирают тех, кто может дать и то, и другое.

Каждый получает что-то свое, берет это и платит за полученное. Обычно главный вопрос – будет ли в вашей жизни исключительное чувство? Ждут ли вас разочарования и потери? Все это можно узнать, проанализировав гороскоп.

Очень многое зависит от того, как расположены планеты в гороскопе, особенно, где находится Солнце. В зависимости от этого люди абсолютно по-разному любят друг друга. Типичные Овны, то есть те, у кого большинство планет в этом знаке, влюбляются сильно и быстро, увлекаются, но потом могут внезапно разлюбить.

Тельцы же наоборот: нуждаются в привязанности, их нужно завоевывать, брать, что называется, «на измор». Близнецы очень переменчивы, хотят интересных бесед, завораживающих разговоров. Их трудно назвать очень страстными. Но с ними интересно. Раки же пассивны, застенчивы, ранимы и очень сентиментальны.

Львы предпочитают, когда любят не они, а их, и когда преклоняются перед ними. Однако если они полюбят вас, вы будете считать это самой большой и настоящей любовью в жизни. Девы и Водолеи обычно любят по-настоящему только один раз в жизни. Девы ищут стабильности и покоя. Водолеи – друга и единомышленника.

Весы хотят активного партнера. Их можно завоевать напором так же, как и Тельцов. Скорпионы ищут страстного, сильного человека, не боятся боли и страданий. Стрельцы – идеалисты. Прямолинейны и честны. Козероги – сдержанны, но страстны. Будут долго проверять вас на прочность отношений. Рыбы очень ранимы в любви и практически никогда не бывают полностью удовлетворены своим выбором.

Если вы – человек огненного плана (Овен, Лев, Стрелец) – горячий, импульсивный, страстный, то хотите сразу же получить результат своих устремлений, не заботясь о результате. Если вы любите человека водной стихии (Рыба, Рак, Скорпион), который жаждет поглощения и растворения чувств, у вас будут серьезные проблемы.

Вы слишком грубы для него, слишком много и быстро хотите, но вряд ли сможете понять его. Мы не можем быть в гармонии с людьми, чуждыми нам по своему энергетическому балансу. И надо знать о человеке больше, чем просто знак Зодиака, в котором находилось Солнце в день его рождения – Рак ли это или Козерог. Нужно владеть более полной информацией. Для этого и существует резонансная астрология.

Может быть, вы вспомните, что некоторые люди вызывают в вас непреодолимый интерес. А другие не вызывают ничего. Это природа говорит за вас. Она редко ошибается. Планеты вашего гороскопа «притягиваются» к планетам нужного человека. Без этого нет любви и притяжения. Любовь нужна всем.

Заветная мечта каждого из нас – встретить свою половинку и прожить с ней долго и счастливо всю жизнь. Не все верят, что это возможно – но все об этом мечтают. Давайте задумаемся о том, что происходит, когда мы встречаем своего единственного или единственную, почему наш путь друг к другу бывает нередко долгим и трудным.

Начнем с того, что любое действительно важное дело требует определенных знаний и опыта. Когда речь идет о долгой счастливой жизни со своим единственным (или единственной) – это прежде всего опыт эмоциональный, психологический. Человеку просто необходимо что-то пережить в сфере отношений, чтобы научиться разбираться в себе, в своих чувствах и потребностях, чтобы установить для себя некоторые приоритеты в отношениях.

Поиск оптимального партнера начинается, как правило, в том возрасте, когда серьезные решения принимать трудно. Причин тут несколько. Одна из них – недостаточная психологическая зрелость.

В 20–22 года человек уже сформировался как личность, но опыта еще имеет, как правило, немного, и потому его собственные задачи, интересы, цели и приоритеты ему самому не до конца ясны. Другая трудность – не так давно отшумевшее половое созревание и, как следствие, задача научиться разбираться в своих сексуальных потребностях, отличать любовь от секса.

Одни люди это сознают, и так прямо и заявляют, что семью пока создавать не собираются. Другие же настойчиво пытаются разглядеть в каждом новом спутнике или спутнице черты того самого суженого или суженой.

В действительности спутника на всю жизнь в этом возрасте находят немногие, и этот путь, путь раннего брака, пожалуй, самый трудный. Ведь в промежутке от 20 до 30 лет человек сильно меняется. Обрести психологическую зрелость вместе с партнером непросто, приходится пережить ряд кризисов – и справиться с этим удается не всем.

Известно, что ранние браки часто заканчиваются разводами. В этом немалую роль играет и психологическая незрелость молодых супругов. Впрочем, опыт неудачного брака часто оказывается хорошей жизненной школой, пройдя которую человек уже четко сознает, какая ему нужна семья, а какая не нужна. Недаром вторые браки по статистике значительно прочнее первых.

На отношение к проблемам брака существенно влияет опыт родительской семьи. Ребенок, переживший развод родителей, выросший в неполной семье, часто вырастает с целым набором убеждений и опасений на тему семейной жизни и возможности счастья в браке.

Человек, не имевший возможности наблюдать взаимоотношения супругов на примере родителей или рядом живущих родственников, как правило, не совсем реально представляет себе, из чего складывается повседневная семейная жизнь. В результате недостаток информации дополняется своими представлениями, которые далеки от действительности, и это может стать источником проблем. Однако и эти трудности преодолимы, просто стоит иметь их в виду.

Важная проблема – возможность довериться другому человеку, открыться. Часто ранние разочарования мешают человеку по-настоящему раскрыть душу другому, построить по-настоящему близкие отношения. Страх интимности, открытости тоже нередко оказывается препятствием на пути создания счастливой семьи.

Избегая близких, доверительных отношений, человек, как правило, выбирает объектом своей привязанности, влюбленности кого-то недоступного, того, с кем ничего быть не может (например, девушка заводит роман с женатым мужчиной). Впрочем, и эта проблема решаема.

Не стоит забывать, что каждый человек живет в своем ритме, своей жизнью. Было бы странно, если бы жизнь разных людей складывалась по одному и тому же сценарию: учился, женился и т.п. А главное, помните, что на этом свете есть ваша половинка, которая без вас просто пропадет. И если вы ее еще не встретили – то обязательно встретите.

Но как найти своего избранника, как выделить из толпы того единственного, с которым можно связать свою судьбу и создать гармоничный и счастливый союз? Попробуйте обратиться к астрологии, чтобы отыскать ключ к сердцу возлюбленного(ой). Хотите узнать, как добиться этого, заказывайте индивидуальный гороскоп и резонанс.

Заказать гороскоп, прогноз, получить астрологическую консультацию и психологическую помощь можно по адресу: artacentre@hotmail.com

Или по телефону: (416) 631-9383

Адрес сайта: http://astrologanna.com/

Присоединяйтесь ко мне на Фейсбук – https://www.facebook.com/astrologannafalileeva

И в ВК – https://vk.com/astrologannafalileeva

Наш канал на Youtube – https://www.youtube.com/user/amalkhass7

Семейные расстановки по Берту Хеллингеру. Психологическая и духовная помощь. Прием ведет квалифицированный семейный системный терапевт, целитель и парапсихолог Александр Малхасянц – http://astrologanna.com/HelpLine.htm