Страна Вануату: малоизвестные факты. Часть 1

Что вы знаете о Вануату? Вопрос поставит в тупик многих: а что нужно знать, кроме самых общих сведений – государство в Тихом океане, лежит на архипелаге Новые Гебриды, открытом легендарным Куком? А ведь о маленькой стране можно рассказать очень много любопытного, необычного и по-настоящему удивительного…

Английская королева и Дух Гор

Республика Вануату принимает всего 10 000 зарубежных гостей в год: очень мало в сравнении с другими странами, благосостояние которых зависит от развития туризма. Причины очевидны – острова лежат очень далеко от основных материков, быстро добраться сюда можно лишь на самолете.

Но! В крошечной стране Вануату бывали английская королева Елизавета II и принц Филипп; и не просто бывали. Королева стала зрительницей уникального ритуала «прыжок в землю», а принц посетил госпиталь… и трое детей, у которых он проверял пульс, неожиданно быстро выздоровели! После этого многие жители островов стали считать королевского супруга бессмертным воплощением Духа Гор и верить: однажды принц вернется на архипелаг, чтобы обрести вечную молодость и подарить райскую жизнь своим почитателям.

Верование вызывает улыбку … хотя как знать, ведь принцу Филиппу скоро 100 лет.

Не в ВПП счастье…

Нужна реальная, а не рекламная иллюстрация тропического рая? Приезжайте в страну Вануату. По уровню ВПП республика стоит в самом-самом конце мирового списка, зато по «индексу счастья», ежегодно исчисляемому британским фондом NEF – на четвертом! Несколько лет назад страна занимала первое место на планете по Happy Planet Index, и не исключено, что снова займет его в ближайшем будущем.

На островах никогда не знали голода, дружественный климат позволяет обходиться минимумом материальных благ, радоваться жизни помогает сохраненная родоплеменная система взаимоотношений, где «один за всех, и все за одного».

А экономике помогает туризм, процветающее сельское хозяйство и программа предоставления гражданства за инвестиции в экономику: одна из самых быстрых, недорогих и удобных, и очень нужная для тех, кому нужен безвизовый въезд в страны Шенгена и Великобританию.

Страна Вануату: вот это цивилизация!

Да, страна Вануату лежит за тысячи километров от Европы. Но это удивительное государство, менее 20 лет назад получившее независимость, во многих вопросах гораздо цивилизованней некоторых европейских государств.

Здесь практически не курят: Вануату входит в ТОП-10 самых свободных от табака территорий, по сведениям ВОЗ. Здесь давно запретили «лишний» пластик, а недавно (первыми в мире!) ввели запрет на подгузники разового использования.

Вероятно, в 2020 году вступит в действие запрет на импортные продукты. Нововведение инициирует фермерская община северного острова Торби: зачем ввозить неизвестно что из-за рубежа, когда на собственной земле без всякой химии и стимуляторов произрастает по два урожая овощей и фруктов в год?

Что еще интересного можно сказать о Вануату? О, мы только начали рассказ: читайте продолжение во второй части!