Страхование автомобиля: преимущества и особенности

Сегодня страхование автомобиля является важной частью его эксплуатации. Ведь транспортные средства и люди регулярно страдают из-за роста дорожно-транспортных происшествий. Аварии способны сильно ударить по бюджету владельца машины. Финансовые потери понесет не только виновная сторона ДТП, но и пострадавшая. В этом случаи спасти положение сможет страхование машины. Оно защитит не только от аварий, но и от других происшествий.

Страхование необходимо для защиты финансовых интересов владельца. Оно способно покрыть расходы на ремонт транспортного средства в различных случаях. Чаще всего такая помощь необходима после происхождения аварии. Кроме того, ремонт может понадобиться из-за стихийного бедствия или угона. Также документ поможет возместить ущерб пострадавшей стороне. Он необходим и для страхования жизни и здоровья пассажиров и водителя. Самостоятельно покрыть такие убытки будет очень сложно. Страховка значительно упростит и облегчит всю процедуру.

Сегодня есть несколько видов страхования. К обязательным вариантам относят ОСАГО. Документ от этой компании должен получить каждый владелец транспортного средства. Он позволит позаботиться об интересах пострадавших в ДТП людей и имущественных объектов. В случае необходимости компания выплатит сумму, которая покроет расходы на восстановление имущества или возвращения здоровья.

Добровольным видом страхования является каско. Полис обеспечивает защиту застрахованному водителю, пассажирам и самому автомобилю. Комплексное страхование поможет вернуть финансовые средства в случае получения ущерба или угона транспорта. Также оно направлено и на другие виды урона. К примеру, возврат будет организован из-за нападения животных, взрывов, пожаров, вандализма, хищения отдельных деталей ТС или падения на него каких-либо объектов. КАСКО сможет защитить от любых бед, связанных с машиной, кроме тех случаев, которые входят в обязанности ОСАГО.

Стоит отметить, что такая система страхования может помочь во многих случаях, но есть и исключения. Если водитель был не прав во время ДТП, к примеру, нарушил правила дорожного движения, то на возмещение ущерба он может не рассчитывать. Также страховые компании серьезно относятся к водителям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Им тоже не будут возвращены средства за полученный ущерб.