Стоит ли покупать жилье на вторичном рынке

Какое жилье выбрать – новостройку или вторичную недвижимость? Оба варианта имеют несомненные достоинства и недостатки. Вторичкам часто отдают предпочтение из-за возможности быстрого заселения. Не надо ждать, пока объект будет достроен и сдан в эксплуатацию. Снижаются риски того, что застройщик затянет сроки или заморозит строительство. С другой стороны вторичное жилье иногда бывает несколько дороже первичного. Разберемся подробно, как выбрать квартиру правильно и по адекватной цене.

Большой проблемой является юридическая сторона дела. Однако такие сложности возникают и в процессе покупки только что сданного в эксплуатацию жилья. Поэтому отказываться от приобретения вторичного жилья из-за трудностей с правовой сферой не имеет смысла. Здесь разумно обратиться за помощью к специалисту-посреднику. Это может быть квалифицированный и подкованный в вопросах недвижимости риэлтор. Желательно, чтобы выбранная вами фирма была официально зарегистрирована, обладала высоким уровнем доверия к ней клиентов, а также, чтобы риэлтор имел приличный стаж работы. В таком случае приобретение квартиры во Владивостоке будет безопасным и выгодным.

Почему присутствие посредника желательно в большинстве случаев? Периодические изменения в законодательной сфере, разнообразие правоотношений не дает возможность с легкостью разобраться самому во всех нюансах и условиях сделки. Проверка объекта на юридическую чистоту – выяснение истории квартиры и ее правообладателей – нелегкий труд. Только опытному специалисту под силу разобраться в хитросплетениях современного законодательства. Мошенники в свою очередь придумывают все более изощренные схемы для незаконного овладения денежными средствами покупателей. Профессиональные агентства недвижимости имеют в штате квалифицированных специалистов в области права. Вам окажут сопровождение на всех этапах заключения сделки купли-продажи: от оформления документов до заключения договора с владельцем жилья.

Большой плюс вторичек заключается в том, что таких объектов обычно намного больше, чем квартир в новостройках. Следовательно, легче и проще подобрать ту недвижимость, которая требуется. Можно купить жилье возле транспортной развязки, с хорошей инфраструктурой, парковками, магазинами и пр. Если вы обратитесь за помощью к опытным специалистам, то можете рассчитывать на то, что удачно вложите свои денежные средства.