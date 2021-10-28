Старая Ферма: обзор зоомагазина

Прежде чем начать, стоит отметить, что сегодня не составит никакого труда найти скидочные промокоды или купоны чуть ли не на любой случай. В том числе, благодаря работе специальных сайтов, несложно отыскать промокод Старая Ферма, чтобы покупать товары для животных по сниженным ценам в рассматриваемом интернет-магазине.

Интернет-магазин Старая ферма

В сфере работы современных интернет-магазинов уже формируются определенные стандарты. Чтобы познакомиться с ними, стоит повнимательнее изучить «Старую ферму», т. к. на сегодня это один из самых популярных онлайн-продавцов продукции для домашних питомцев. Посетив главную страничку сайта, посетители отмечают, что даже не могут сразу определиться, куда смотреть. Столько много тут всего. Так что не помешает кратко пройтись по основным разделам, обратив внимание на некоторые особенности:

Верхний блок выглядит довольно типично для интернет-магазина. Тут отображается город покупателя, который определяется автоматически. Если же система ошиблась, то можно подсказать ей и выбрать правильный вариант. Далее следует серия разделов для покупателей, описывающих доставку и оплату, позволяющих получить контактную информацию и сведения по вакансиям, которые предлагает компания. Чуть ниже можно видеть корзину, график работы, номер телефона для связи и лого. Далее начинается более интересный блок, в котором на первом месте стоит каталог товаров с сотней разветвлений для облегчения поиска продукции по конкретным видам животным, а потом расположена поисковая строка, пункт меню с акциями и скидками, а также раздел с описанием брендов. Следом идет специальный блок, где перелистываются рекламные картинки. Они в простой и наглядной форме информируют о том, какие интересные акции проходят сейчас на сайте. А рядом расположилось аккуратное напоминание о том, что интернет-магазин дает скидку всем «своим» клиентам. То есть для того, чтобы начать немного экономить, необходимо сразу пройти регистрацию и авторизацию на сайте. Чуть ниже можно видеть «Товар дня». Здесь выставлена продукция, которую можно купить дешевле обычного только сегодня. Дальше находится информационная часть, рассказывающая про бонусную программу dogeat.ru. Потом по алфавиту перечислены торговые марки. Опускаясь ниже, можно видеть «Хиты продаж». Здесь продукция выставлена с разбивкой по тому, для какой группы животных она предназначена – для собак или кошек, для рыбок или птиц, для рептилий и хорьков, для лошадей и т. д. И в нижней части находится блок FAQ.

Как приобретать со скидкой

При рассмотрении сайта становится заметно, что здесь клиентам дают возможность покупки продукции по сниженным ценам в рамках различных акций. Но если найти для сайта Старая Ферма промокод, то с ним покупать будет более удобным.

И если учесть, что такой купон на скидку, благодаря работе специальных сайтов, найти сегодня совсем несложно, то и проблем с экономией не возникает. Главное, не забыть сразу добавить тот сайт, откуда был взят промокод, в закладки браузера.

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