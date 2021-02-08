Становимся ли мы счастливее, когда мыслим позитивно?

Теория аффирмаций и позитивного мышления в моде уже не первое десятилетие. Но так ли это полезно для душевного здоровья? В ряде случаев позитивное мышление лишь усугубляет психологические проблемы, утверждают эксперты. Двое шведских психологов дают советы, как добиться успеха, не впадая в крайности.

Дочитав эту статью, вы сможете делать вещи, с которыми раньше никогда бы не справились.

Примерно так когда-то представили людям концепцию «позитивного мышления». Все возможно, лишь бы вы были убеждены в своей способности справиться с задачей. Многие верят в это и до сих пор, несмотря на критику.

Dagens Nyheter поговорила с двумя экспертами, дающими советы, как лучше себя чувствовать и добиваться своих целей.

Утро понедельника и начало нового рабочего года. Самое тяжелое время. Кажется, о высоких показателях на работе или достижении целей в личной жизни можно и не мечтать.

И вот именно сейчас совсем не стоит наклеивать бумажку с аффирмацией «у меня все получится» на дверцу холодильника, веря в то, что тем самым уже встаешь на путь к чуду.

Так называемое позитивное мышление — это заманчиво быстрое решение всех проблем, которое не оправдывает своей славы, считает Магнус Линдвалль (Magnus Lindwall), профессор психологии Гётеборгского университета. Он специализируется на психологии здоровья. В этой области исследуются в том числе способы выработать мотивацию к изменениям.

«Я бы радовался больше всех, если бы было достаточно позитивно мыслить и использовать аффирмации. Это все было в моде примерно в 2005 году, но она не исчезла и до сих пор. Напротив, она мутировала и теперь атакует нас в другой форме. Она превратилась в интеллектуальный вирус, который понемногу присутствует везде, потому что удовлетворяет нашу потребность в быстром и простом решении проблем».

Кому действительно могут помочь аффирмации о больших планах, так это тем, кто и так себя неплохо чувствует и близок к исполнению цели, или по крайней мере имеет возможность ее достичь, говорит Ингела Стей Стольбранд (Ingela Steij Stålbrand), лектор кафедры психологии в Лундском университете, которая в том числе изучает позитивную психологию: «Для других же эти методы будут однозначно вредны. Они могут привести к тому, что человек почувствует себя еще хуже».

Магнус Линдвалль тоже предостерегает, что позитивное мышление может привести к усугублению ощущения фиаско. В нашей жизни есть и генетические, и практические ограничения. Совершенно нетренированный человек, конечно же, не пробежит марафон через шесть месяцев. Тот, кто хочет изменить образ жизни, за короткий срок не станет другим человеком.

«Я не предлагаю махнуть рукой на свое будущее, речь просто идет о том, чтобы не питать нереалистичные мечты. Проблема слепого позитивного мышления в том, что оно не учитывает релевантную информацию, не принимает в расчет, что действительно возможно выполнить, а что нет», — говорит Магнус Линдвалль.

Другими словами, не надо стремиться к звездам, которых никогда не достигнешь. Не думайте, что можете стать кем угодно. Лучше вместо этого поразмышляйте, чего на самом деле хотите добиться — пусть это и станет целью, к которой вы будете идти.

«Лучшие цели всегда связаны с тем, что имеет для нас большое значение. Тогда появляется мотивация, которая заставляет нас совершать действия, приводящие к желаемому результату», — объясняет Ингела Стей Стольбранд.

Вместо того чтобы изо всех сил пытаться стать знаменитым музыкантом через пять лет, можно стремиться к тому, чтобы завтра играть лучше, чем сегодня, и, например, осилить то, что пока не получается. А марафон через полгода сменить на пять или десять километров через год.

Отказаться от масштабных аффирмаций — значит идти в ногу с развитием методов психотерапевтического лечения. Раньше больше стремились поменять мысли человека, считая, что это заставит его лучше себя чувствовать.

«Сегодня мы знаем, что повлиять на наши мысли очень сложно, и потому когнитивная терапия третьей волны сейчас использует терапию принятия и ответственности (ТПО). Согласно ей, мы должны просто замечать и принимать тот факт, что у нас возникают некие мысли», — говорит Магнус Линдвалль.

По мнению Ингелы Стей Стольбранд, чтобы чувствовать себя лучше и добиваться желаемого, мы должны быть добрее к себе, то есть принимать то, как мы мыслим. Перестаньте верить, что новый образ мышления — это панацея.

«Наши мысли имеют решающее влияние на то, как мы себя чувствуем, и для того, чтобы добиться перемен, нам нужен оптимизм. Проблема заключается в мыслях, чересчур однобоких, нереалистичных и лишенных нюансов, а также в ожиданиях, что они приведут к каким-то изменениям сами по себе, без необходимых действий».

Стремление достичь новых целей может расти из самокритики, считает Ингела Стей Стольбранд. Речь может быть о неудовлетворенности прежними достижениями или недовольства собой как человеком. Возможно, самооценку подорвало какое-то событие в личной жизни или на работе. И в этом случае аффирмации или позитивное мышление совсем не годятся на роль первоочередного решения. Первым шагом вместо этого может стать осознание, что, даже если чувствуешь себя плохо, это еще не значит, что ты сам какой-то не такой, говорит Ингела Стей Стольбранд. Она подчеркивает, что это может быть очень трудным и значительным шагом. Некоторым для этого требуется профессиональная помощь.

А затем сформулируйте, с чем связаны ваши негативные чувства.

«Распределите ответственность за это справедливо. Многие плохо чувствуют себя потому, что считают себя единственным виновником проблемы. Но ведь может быть и так, что причиной стало, например, что-нибудь на работе. Если речь идет о вас самих, надо посочувствовать себе. Да, может, вы и совершили ошибку или плохо выполнили работу, но вы сделали то, что могли», — продолжает Ингела Стей Стольбранд.

Простив себя самого или кого-то другого, кто поступил с вами плохо, вы сможете пойти дальше. Силы и время, которые вы тратите на недовольство, можно вместо этого потратить на действия, которые продвинут вас к позитивным целям. Вина и стыд крадут у нас внутри кучу энергии.

«Это нелегкий процесс, но порой приходится немного пострадать, прежде чем удастся продолжить двигаться вперед. Многие этого боятся, предпочитая пропустить этот шаг и сразу приступить к аффирмациям как к быстрому решению. Тем самым они пропускают важные этапы».

Ингела Стей Стольбранд придает большое значение прощению. Со своими учениками она иногда выполняет такое упражнение: надо написать себе письмо, начинающееся со слов «Я прощаю самого себя за…» Речь может идти о чем-то, что человек сделал сам, или о том, что, по его мнению, он разрешил сделать другим по отношению к себе. Даже, казалось бы, пустяковые события могут быть для нас тяжкой ношей и внутренним тормозом.

«Все носят в себе вещи, за которые нужно себя простить. Когда мы отпускаем эти мысли, мы словно избавляемся от необходимости ходить везде с мешком с камнями, начинаем относиться к себе бережнее. И только тогда мы можем сформулировать для себя, чего действительно хотим достичь, что важно».

После этого первое предложение этой статьи станет правдой — вы сможете справиться с тем, в чем, по вашему мнению, до этого терпели фиаско или даже с тем, к чему и подступиться раньше казалось немыслимым. А может, вы поймете: то, к чему вы стремились раньше, на самом деле совсем не то, чего вы действительно хотите. А это бывает скрытой причиной неудачи.

Возможно, лишь после того, как вы пройдете через процесс, описанный Ингелой Стей Стольбранд, вы поймете, каковы ваши настоящие желания, и сформулируете конкретный и четкий путь к цели.

Его-то и можно повесить на дверцу холодильника.

Аффирмации и позитивное мышление

Трудно сказать, когда именно началась мода на аффирмации и позитивное мышление. Еще в 1976 году американский психолог Уэйн Дайер (Wayne Dyer) издал книгу «Ваши зоны ошибок» (Your erroneous zones). Если коротко, в книге он заявлял, что мы сами решаем, какова будет наша жизнь.

Вскоре полки заполнились бесчисленным количеством книг по самопомощи с похожими идеями от разных авторов. Концепцию стали распространять на лекциях и курсах, которые компании организовывали для своих сотрудников.

В 2009 году известная журналистка и писательница Барбара Эренрейх (Barbara Ehrenreich) атаковала моду на позитивное мышление. В книге «Улыбайся или умри: как позитивное мышление одурачило мир» она рассказывает, как знакомые стали ожидать от нее позитивного отношения к своему диагнозу — раку груди. Она говорила и о гораздо более масштабных вещах. Она поставила под вопрос веру в то, что мысли могут дать здоровье, богатство и успех, а также критиковала тех, кто призывает людей к таким мыслям, когда проблема на самом деле кроется в несправедливости.

Национальная энциклопедия описывает аффирмации следующим образом: «Основная идея использования аффирмаций заключается в том, что каждый человек создает свою собственную реальность. Своими мыслями он притягивает определенные обстоятельства. Самые экстремальные варианты предполагают также, что человек может изменить свою материальную реальность, например, притянув себе больше денег».

Анника Карлссон (Annika Carlsson)

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