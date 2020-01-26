Стана Вануату: малоизвестные факты. Часть 2

Слово «самый» в наши дни не в почете: без него стараются обойтись, чтобы не исказить реальные факты. Но что поделать, если в стране Вануату что ни достопримечательность – то «самая-самая», причем это объективно доказано!

Самый приветливый вулкан

На острове Танна в архипелаге Вануату высится необычная огненная гора под названием Ясур. Ну как «высится»: от подножия до кратера на вершине всего 361 метр. Действующий вулкан обладает очень покладистым характером: регулярно устраивает для туристов роскошные огненные шоу, охотно позволяет подниматься к самому жерлу и заглядывать в свое кипящее сердце.

Экскурсия к «воротам в преисподнюю» занимает пару-тройку часов, собственно подъем по склону – 10-15 минут. В свое время возле Ясура были сняты потрясающие кадры фильма «Доспехи Бога – 3»; впрочем, у многих туристов получаются ничуть не худшие видеозаписи, разве что Джеки Чан не позирует на фоне огненной стихии.

Тайны кораблекрушений и плавание с морскими коровами

Вот уже 77 лет на дне гавани острова Эспириту-Санто, близ города Луганвилль, лежит затопленный лайнер. Это President Coolidge: роскошный пассажирский корабль, построенный для океанских круизов, а в годы Второй Мировой войны переоборудованный для армейских нужд. Лайнер подорвался на мине в 1942 году и быстро затонул, причем практически без жертв: из более 5 тыс. человек погибли только двое – капитан и член пожарной бригады, остальная команда успела благополучно высадиться на берег.

С 1984 года «Президент Кулидж» считается одним из лучших в мире дайв-спотов: небольшая глубина, очень прозрачная вода, романтический, а не трагический ореол влекут сюда дайверов со всех уголков Земли. Несмотря на прошедшие десятилетия, в каютах сохранилась часть убранства, а военной технике, которую вез корабль, ракушки и водоросли придают совершенно фантастические очертания…

Еще одна потрясающая достопримечательность – почти вымершие в других регионах дюгони – ближайшие родственники давно исчезнувших морских коров. Большие, до 3,5-4 метров в длину животные выглядят неподражаемо-грациозными в родной океанской стихии и очаровательно-неуклюжими на суше.

Только в стране Вануату…

Государство Вануату – не только природный, но и лингвистический заповедник. Население говорит на 100 с лишним языках – и, что удивительно, все прекрасно понимают друг друга и никогда не косятся на соседа из-за «неправильного» акцента.

Только здесь, в благословенных тропиках, сохранилось чудесное искусство ритуальных рисунков на песке. Только здесь до сих пор существует красивый и жестокий, с точки зрения европейцев, ритуал посвящения мальчиков в мужчины: прыжки с вышки на канате из лиан.

…И только здесь, в стране Вануату, иностранные инвесторы могут получить статус полноправного гражданина всего за 1 месяц: необычайно быстрый срок, а также возможность посещать с паспортом Вануату без виз более 130 стран и территорий, в том числе Шенгенские страны и Великобританию. Неудивительно – быть «самыми», так уж во всем!