Специализированное агентство аутсорсинга, лизинга, аутстаффинга персонала: характерные черты

Планируя оптимизировать штатное расписание и сократить постоянные кадровые расходы, предприниматели все чаще прибегают к субподрядному привлечению трудовых ресурсов. Их предоставлением занимаются специализированные подрядчики. Аутсорсинговые, лизинговые и аутстаффинговые услуги пользуются в России высоким спросом. Поэтому компаний, которые оказывают такой сервис, с каждым годом становится все больше.

В столь широком многообразии заказчику часто непросто выбрать лучшего исполнителя – благодаря эффективному пиару все они выглядят одинаково хорошо. Чтобы принять верное решение и найти профессиональное кадровое агентство – https://outsourcing-kadrov.ru/ – достаточно проверить его на соответствие ряду признаков. Ниже мы приводим основные из них.

Отличительные признаки достойных кадровых партнеров

Аутсорсинговое или аутстаффинговое агентство можно считать надежным и профессиональным, если оно:

Имеет четкую специализацию . Высокое качество услуг гарантировано только в том случае, если подрядчик занимается конкретным делом, а не ведет несколько направлений, не связанных друг с другом. Поэтому следует выбирать агентства, которые специализируются именно на субподрядном предоставлении персонала.

. Высокое качество услуг гарантировано только в том случае, если подрядчик занимается конкретным делом, а не ведет несколько направлений, не связанных друг с другом. Поэтому следует выбирать агентства, которые специализируются именно на субподрядном предоставлении персонала. Работает 5-10 лет и более . Чем дольше фирма развивается на рынке, тем более надежной ее можно считать. В условиях конкурентной борьбы недобросовестные исполнители быстро разоряются. Многолетний же опыт работы является свидетельством профессионализма и результативности подрядчика.

. Чем дольше фирма развивается на рынке, тем более надежной ее можно считать. В условиях конкурентной борьбы недобросовестные исполнители быстро разоряются. Многолетний же опыт работы является свидетельством профессионализма и результативности подрядчика. Имеет необходимые лицензии и свидетельство о прохождении аккредитации . Кадровая деятельность подвергается обязательному лицензированию. Более того, агентства проходить проверку на федеральном уровне, подтверждаемую свидетельством об аккредитации. Если такие документы у компании есть, доверие к ней заметно повышается.

. Кадровая деятельность подвергается обязательному лицензированию. Более того, агентства проходить проверку на федеральном уровне, подтверждаемую свидетельством об аккредитации. Если такие документы у компании есть, доверие к ней заметно повышается. Предлагает индивидуальные схемы сотрудничества . Кадровая оптимизация не терпит на 100% шаблонных решений, ведь каждая организация уникальна. Профессиональный подрядчик использует стандартные пакеты услуг, но адаптирует их под особенности конкретной фирмы и ситуации.

. Кадровая оптимизация не терпит на 100% шаблонных решений, ведь каждая организация уникальна. Профессиональный подрядчик использует стандартные пакеты услуг, но адаптирует их под особенности конкретной фирмы и ситуации. Запрашивает адекватные цены. Неблагонадежные исполнители часто завышают стоимость услуг. Они стараются нажиться на каждой сделке по максимуму, ведь не рассчитывают на долгосрочное партнерство. Добросовестные же подрядчики объявляют цены, близкие к среднерыночным.

Проверяя агентства на соответствие данным признакам, вы легко отсеете из длинного списка недостойных исполнителей, остановив свой выбор на лучших кадровых агентствах!