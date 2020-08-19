Специалисты из США рассказали о том, как производится полезный шоколад

Представители Американского химического общества рассказали о том, как происходит процесс создания самого полезного шоколада. Специалисты отмечают, что по вкусовым качествам такой шоколад ничуть не уступает обычному.

Учёные отмечают, что согласно многочисленным исследованиям, самым востребованным шоколадом по всему миру является молочный. Однако пользы от употребления молочного шоколада нет, в отличии от употребления темного, горького шоколада. Именно горький шоколад содержит в себе антиоксиданты, фенольные соединения, полезные микроэлементы.

Проведя ряд исследований и экспериментов, специалистам удалось создать шоколад, который может быть вкусным и полезным одновременно. Таким стал молочный шоколад, в который будет добавлена кожура арахиса.

Известно, что при обработке арахисе его очищают от красной кожицы, хотя именно она богата фенольными соединениями, являющимися источником антиоксидантов. Эксперты уверяют, что можно найти ещё несколько аналогов кожицы арахиса, благодаря которым можно будет улучшить состав любимого всем молочного шоколада. В качестве такой альтернативы рассматриваются кофейная гуща и чайные листья.

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